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Белый дом: США продолжат помогать Украине, несмотря на эскалацию в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023
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01:20 10.10.2023 (обновлено: 01:29 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/pomosch-1901639389.html
Белый дом: США продолжат помогать Украине, несмотря на эскалацию в Израиле
Белый дом: США продолжат помогать Украине, несмотря на эскалацию в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023
Белый дом: США продолжат помогать Украине, несмотря на эскалацию в Израиле
США намерены продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем, а также необходимости оказывать помощь... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T01:20
2023-10-10T01:29
киев
сша
украина
в мире
джон кирби
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. США намерены продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем, а также необходимости оказывать помощь Тель-Авиву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."По нашему мнению, необходимо продолжать помогать обеим странам", - сказал Кирби журналистам, отвечая на вопрос о том, не повлияют ли последние события на Ближнем Востоке на ход оказания помощи Киеву.Представитель Белого дома добавил, что администрация президента Джо Байдена намерена добиваться выделения средств для Киева "в этот критический момент контрнаступления" против РФ."Оба (государства) важны, и мы являемся достаточно большой, экономически жизнеспособной и динамично развивающейся страной, чтобы иметь возможность поддерживать и то, и другое", - указал Кирби.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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киев, сша, украина, в мире, джон кирби, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден
Киев, США, Украина, В мире, Джон Кирби, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден
Белый дом: США продолжат помогать Украине, несмотря на эскалацию в Израиле

Белый дом: США будут помогать Киеву, несмотря на необходимость поставок Израилю

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. США намерены продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем, а также необходимости оказывать помощь Тель-Авиву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"По нашему мнению, необходимо продолжать помогать обеим странам", - сказал Кирби журналистам, отвечая на вопрос о том, не повлияют ли последние события на Ближнем Востоке на ход оказания помощи Киеву.
Представитель Белого дома добавил, что администрация президента Джо Байдена намерена добиваться выделения средств для Киева "в этот критический момент контрнаступления" против РФ.
"Оба (государства) важны, и мы являемся достаточно большой, экономически жизнеспособной и динамично развивающейся страной, чтобы иметь возможность поддерживать и то, и другое", - указал Кирби.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Белый дом исключил отправку войск на Ближний Восток на фоне эскалации
01:12
 
КиевСШАУкраинаВ миреДжон КирбиРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДжо Байден
 
 
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