https://ria.ru/20231010/pomosch-1901637840.html

США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю

США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю - РИА Новости, 10.10.2023

США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю

США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T00:59

2023-10-10T00:59

2023-10-10T01:08

сша

израиль

джон кирби

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биньямин нетаньяху

сергей лавров

палестина

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Будет больше помощи в безопасности в ближайшие дни", - сообщил он журналистам.Кирби добавил, что Вашингтон нацелен поставить Израилю военную помощь настолько быстро, насколько возможно.По его словам, США ожидают от Израиля дополнительных запросов на военную помощь и намерены удовлетворить их "наилучшим образом".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля."Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/khamas-1901638188.html

https://ria.ru/20231010/khamas-1901637254.html

сша

израиль

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