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На Украине уволили главу Полтавской областной администрации - РИА Новости, 10.10.2023
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18:32 10.10.2023 (обновлено: 18:49 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/poltava-1901848075.html
На Украине уволили главу Полтавской областной администрации
На Украине уволили главу Полтавской областной администрации - РИА Новости, 10.10.2023
На Украине уволили главу Полтавской областной администрации
Временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин уволен со своей должности. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:32
2023-10-10T18:49
украина
владимир зеленский
в мире
полтавская область
полтава
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин уволен со своей должности. "Освободить Лунина Дмитрия Сергеевича от временного исполнения обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа № 685, опубликованного во вторник на сайте Владимира Зеленского. Лунин занимал эту должность с декабря 2021 года. Другим указом Зеленский назначил на должность главы Полтавской областной государственной администрации Филиппа Пронина, который с 2020 года был заместителем председателя Агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).
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украина, владимир зеленский, в мире, полтавская область, полтава
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Полтавская область, Полтава
На Украине уволили главу Полтавской областной администрации

Зеленский назначил Пронина главой Полтавской обладминистрации вместо Лунина

© Фото : Полтавская областная государственная администрацииДмитрий Лунин
Дмитрий Лунин - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Полтавская областная государственная администрации
Дмитрий Лунин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин уволен со своей должности.
"Освободить Лунина Дмитрия Сергеевича от временного исполнения обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа № 685, опубликованного во вторник на сайте Владимира Зеленского. Лунин занимал эту должность с декабря 2021 года.
Другим указом Зеленский назначил на должность главы Полтавской областной государственной администрации Филиппа Пронина, который с 2020 года был заместителем председателя Агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).
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