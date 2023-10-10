https://ria.ru/20231010/poltava-1901848075.html
На Украине уволили главу Полтавской областной администрации
На Украине уволили главу Полтавской областной администрации - РИА Новости, 10.10.2023
На Украине уволили главу Полтавской областной администрации
Временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин уволен со своей должности. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:32
2023-10-10T18:32
2023-10-10T18:49
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полтава
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин уволен со своей должности. "Освободить Лунина Дмитрия Сергеевича от временного исполнения обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа № 685, опубликованного во вторник на сайте Владимира Зеленского. Лунин занимал эту должность с декабря 2021 года. Другим указом Зеленский назначил на должность главы Полтавской областной государственной администрации Филиппа Пронина, который с 2020 года был заместителем председателя Агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).
https://ria.ru/20230905/kirilenko-1894413039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, в мире, полтавская область, полтава
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Полтавская область, Полтава
На Украине уволили главу Полтавской областной администрации
Зеленский назначил Пронина главой Полтавской обладминистрации вместо Лунина