https://ria.ru/20231010/poltava-1901848075.html

На Украине уволили главу Полтавской областной администрации

На Украине уволили главу Полтавской областной администрации - РИА Новости, 10.10.2023

На Украине уволили главу Полтавской областной администрации

Временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин уволен со своей должности. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:32

2023-10-10T18:32

2023-10-10T18:49

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин уволен со своей должности. "Освободить Лунина Дмитрия Сергеевича от временного исполнения обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа № 685, опубликованного во вторник на сайте Владимира Зеленского. Лунин занимал эту должность с декабря 2021 года. Другим указом Зеленский назначил на должность главы Полтавской областной государственной администрации Филиппа Пронина, который с 2020 года был заместителем председателя Агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).

https://ria.ru/20230905/kirilenko-1894413039.html

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Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, в мире, полтавская область, полтава