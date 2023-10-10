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Президент Польши назначил новых военачальников - РИА Новости, 10.10.2023
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18:10 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/polsha-1901841362.html
Президент Польши назначил новых военачальников
Президент Польши назначил новых военачальников - РИА Новости, 10.10.2023
Президент Польши назначил новых военачальников
Президент Польши Анджей Дуда назначил нового начальника генерального штаба Войска польского и нового оперативного командующего видами Вооруженных сил. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:10
2023-10-10T18:10
в мире
польша
анджей дуда
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда назначил нового начальника генерального штаба Войска польского и нового оперативного командующего видами Вооруженных сил. Ранее сообщалось, что в отставку подали начальник генерального штаба Раймунд Анджейчак и оперативный командующий видами Вооруженных сил Томаш Пиотровский. Во вторник Дуда назначил начальником генерального штаба генерала Веслава Кукулу, который ранее занимал должность командующего видами Вооруженных сил. Оперативным командующим видами Вооруженных сил Дуда назначил генерала Мачея Клиша, который ранее занимал должность командующего войсками территориальной обороны Польши. Торжественную церемонию назначения транслирует канцелярия польского президента. Ряд наблюдателей связывают отставки Анджейчака и Пиотровского с "ракетным инцидентом", который произошел в декабре прошлого года. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось 16 декабря минувшего года, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета якобы является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженными силами получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
https://ria.ru/20230510/polsha-1870758557.html
https://ria.ru/20230222/armiya-1853880907.html
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в мире, польша, анджей дуда, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий
Президент Польши назначил новых военачальников

Дуда назначил новых главу генштаба и оперативного командующего видами ВС Польши

© Официальный сайт Президента Республики ПольшаНачальник генерального штаба генерал Веслав Кукула и оперативный командующий видами Вооруженных сил генерал Мачей Клиш
Начальник генерального штаба генерал Веслав Кукула и оперативный командующий видами Вооруженных сил генерал Мачей Клиш
© Официальный сайт Президента Республики Польша
Начальник генерального штаба генерал Веслав Кукула и оперативный командующий видами Вооруженных сил генерал Мачей Клиш
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда назначил нового начальника генерального штаба Войска польского и нового оперативного командующего видами Вооруженных сил.
Ранее сообщалось, что в отставку подали начальник генерального штаба Раймунд Анджейчак и оперативный командующий видами Вооруженных сил Томаш Пиотровский.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе
10 мая, 12:26
Во вторник Дуда назначил начальником генерального штаба генерала Веслава Кукулу, который ранее занимал должность командующего видами Вооруженных сил. Оперативным командующим видами Вооруженных сил Дуда назначил генерала Мачея Клиша, который ранее занимал должность командующего войсками территориальной обороны Польши. Торжественную церемонию назначения транслирует канцелярия польского президента.
Ряд наблюдателей связывают отставки Анджейчака и Пиотровского с "ракетным инцидентом", который произошел в декабре прошлого года.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось 16 декабря минувшего года, и польские военные о нем знали.
Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета якобы является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженными силами получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
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Польша и страны Балтии наращивают наступательные возможности армий
22 февраля, 20:31
 
В миреПольшаАнджей ДудаМатеуш Моравецкий
 
 
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