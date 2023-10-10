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Командование видов ВС Польши опровергло сообщения об отставке командующего - РИА Новости, 10.10.2023
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15:10 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/polsha-1901786029.html
Командование видов ВС Польши опровергло сообщения об отставке командующего
Командование видов ВС Польши опровергло сообщения об отставке командующего - РИА Новости, 10.10.2023
Командование видов ВС Польши опровергло сообщения об отставке командующего
Генеральное командование видов вооруженных сил Польши опровергло отставку командующего Томаша Пиотровского. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:10
2023-10-10T15:10
в мире
польша
быдгощ
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Генеральное командование видов вооруженных сил Польши опровергло отставку командующего Томаша Пиотровского. Ранее сообщалось о том, что в отставку подали Пиотровский и начальник генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак. Их отставки связывали с "ракетным инцидентом", который произошел в декабре прошлого года. "Ни один из высокопоставленных офицеров генерального командования видов Вооруженных сил не подавал в отставку", - говорится в сообщении генерального командования в соцсети Х. В свою очередь, глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил журналистам, что "если господа генералы вчера решили написать рапорты об отставках, снять мундиры, то такое решение будет принято главнокомандующим Вооруженными силами". "Сегодня президент по согласованию с министром национальной обороны принял решение о назначении новых командиров", - добавил Сивера не уточнив, кто будет назначен на вакантные должности. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось 16 декабря минувшего года, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета якобы является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженными силами получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
https://ria.ru/20231010/polsha-1901648412.html
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в мире, польша, быдгощ, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Быдгощ, Матеуш Моравецкий
Командование видов ВС Польши опровергло сообщения об отставке командующего

В ВС Польши опровергли данные об отставке командующего Пиотровского

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши
Вертолеты ВС Польши - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Генеральное командование видов вооруженных сил Польши опровергло отставку командующего Томаша Пиотровского.
Ранее сообщалось о том, что в отставку подали Пиотровский и начальник генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак. Их отставки связывали с "ракетным инцидентом", который произошел в декабре прошлого года.
"Ни один из высокопоставленных офицеров генерального командования видов Вооруженных сил не подавал в отставку", - говорится в сообщении генерального командования в соцсети Х.
В свою очередь, глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил журналистам, что "если господа генералы вчера решили написать рапорты об отставках, снять мундиры, то такое решение будет принято главнокомандующим Вооруженными силами".
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"Сегодня президент по согласованию с министром национальной обороны принял решение о назначении новых командиров", - добавил Сивера не уточнив, кто будет назначен на вакантные должности.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось 16 декабря минувшего года, и польские военные о нем знали.
Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета якобы является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженными силами получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
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