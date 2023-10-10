https://ria.ru/20231010/polsha-1901779070.html
Начальник генштаба Войска польского подал в отставку
Начальник генштаба Войска польского подал в отставку - РИА Новости, 10.10.2023
Начальник генштаба Войска польского подал в отставку
Начальник генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак подал в отставку, сообщил пресс-секретарь генштаба Иоаннна Клейшмит. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:46
2023-10-10T14:46
2023-10-10T15:04
в мире
польша
мариуш блащак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901786268_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_f342b3959fa4aaf52b8c44c99073ebab.jpg
ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Начальник генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак подал в отставку, сообщил пресс-секретарь генштаба Иоаннна Клейшмит. "Подтверждаю, что генерал Раймунд Анджейчак подал в отставку в понедельник с поста начальника генерального штаба", - сказала Клейшмит. Она подчеркнула, что генерал Анджейчак, как и любой военный, имеет право уйти в отставку без объяснения причин. Анджейчак является начальником генерального штаба Войска польского с 2018 года. Ранее он командовал 16-й механизированной дивизией. Участвовал в миссиях в Ираке и Афганистане. Одновременно в отставку с поста оперативного командующего видами Вооруженных сил подал генерал Томаш Пиотровский, который занимал эту должность с 2018 года. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь Оперативного командования Яцек Горышевский. "Мы не будем комментировать эту ситуацию. Подтверждаем, что он (Пиотровский – ред.) подал в отставку", - сказал Горышевский. В связи с этим председатель оппозиционной партии "Польша 2050" Шимон Холовня потребовал отставки министра национальной обороны страны Мариуша Блащака. "Мы оказались в беспрецедентной ситуации. Польша находится сегодня в очень трудной ситуации. Мир пылает, у нас война на пороге. В то же время правительство PiS привело к хаосу, балагану, отставкам. Своими некомпетентными решениями они довели до того, что польская безопасность поставлена под угрозу", - сказал Холовня на брифинге во вторник. "После такого вотума недоверия, который польские солдаты выразили министру национальной обороны, этот министр, если у него есть хоть капля гордости, должен подать в отставку", - добавил он. По мнению ряда наблюдателей, отставки генералов за пять дней до парламентских выборов могут быть связаны с "ракетным инцидентом", произошедшим в декабре прошлого года. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось 16 декабря минувшего года, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета якобы является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженными силами получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901289342.html
https://ria.ru/20231005/pro-1900638552.html
https://ria.ru/20231002/leopard-1900054043.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901786268_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2eedb36cb6004e3743515594db7c1aba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, мариуш блащак
В мире, Польша, Мариуш Блащак
Начальник генштаба Войска польского подал в отставку
Глава Генштаба Польши Анджейчак подал в отставку за пять дней до выборов
ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Начальник генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак подал в отставку, сообщил пресс-секретарь генштаба Иоаннна Клейшмит.
"Подтверждаю, что генерал Раймунд Анджейчак подал в отставку в понедельник с поста начальника генерального штаба", - сказала Клейшмит. Она подчеркнула, что генерал Анджейчак, как и любой военный, имеет право уйти в отставку без объяснения причин.
Польские военные готовятся эвакуировать сограждан из Израиля
Анджейчак является начальником генерального штаба Войска польского с 2018 года. Ранее он командовал 16-й механизированной дивизией. Участвовал в миссиях в Ираке
и Афганистане
.
Одновременно в отставку с поста оперативного командующего видами Вооруженных сил подал генерал Томаш Пиотровский, который занимал эту должность с 2018 года. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь Оперативного командования Яцек Горышевский. "Мы не будем комментировать эту ситуацию. Подтверждаем, что он (Пиотровский – ред.) подал в отставку", - сказал Горышевский.
В связи с этим председатель оппозиционной партии "Польша 2050" Шимон Холовня потребовал отставки министра национальной обороны страны Мариуша Блащака
. "Мы оказались в беспрецедентной ситуации. Польша
находится сегодня в очень трудной ситуации. Мир пылает, у нас война на пороге. В то же время правительство PiS привело к хаосу, балагану, отставкам. Своими некомпетентными решениями они довели до того, что польская безопасность поставлена под угрозу", - сказал Холовня на брифинге во вторник.
"После такого вотума недоверия, который польские солдаты выразили министру национальной обороны, этот министр, если у него есть хоть капля гордости, должен подать в отставку", - добавил он.
Над Варшавой впервые в истории развернули систему ПРО
По мнению ряда наблюдателей, отставки генералов за пять дней до парламентских выборов могут быть связаны с "ракетным инцидентом", произошедшим в декабре прошлого года.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща
были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось 16 декабря минувшего года, и польские военные о нем знали.
Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета якобы является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий
заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженными силами получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины