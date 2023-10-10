https://ria.ru/20231010/polsha-1901779070.html

Начальник генштаба Войска польского подал в отставку

Начальник генштаба Войска польского подал в отставку - РИА Новости, 10.10.2023

Начальник генштаба Войска польского подал в отставку

Начальник генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак подал в отставку, сообщил пресс-секретарь генштаба Иоаннна Клейшмит. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:46

2023-10-10T14:46

2023-10-10T15:04

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ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Начальник генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак подал в отставку, сообщил пресс-секретарь генштаба Иоаннна Клейшмит. "Подтверждаю, что генерал Раймунд Анджейчак подал в отставку в понедельник с поста начальника генерального штаба", - сказала Клейшмит. Она подчеркнула, что генерал Анджейчак, как и любой военный, имеет право уйти в отставку без объяснения причин. Анджейчак является начальником генерального штаба Войска польского с 2018 года. Ранее он командовал 16-й механизированной дивизией. Участвовал в миссиях в Ираке и Афганистане. Одновременно в отставку с поста оперативного командующего видами Вооруженных сил подал генерал Томаш Пиотровский, который занимал эту должность с 2018 года. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь Оперативного командования Яцек Горышевский. "Мы не будем комментировать эту ситуацию. Подтверждаем, что он (Пиотровский – ред.) подал в отставку", - сказал Горышевский. В связи с этим председатель оппозиционной партии "Польша 2050" Шимон Холовня потребовал отставки министра национальной обороны страны Мариуша Блащака. "Мы оказались в беспрецедентной ситуации. Польша находится сегодня в очень трудной ситуации. Мир пылает, у нас война на пороге. В то же время правительство PiS привело к хаосу, балагану, отставкам. Своими некомпетентными решениями они довели до того, что польская безопасность поставлена под угрозу", - сказал Холовня на брифинге во вторник. "После такого вотума недоверия, который польские солдаты выразили министру национальной обороны, этот министр, если у него есть хоть капля гордости, должен подать в отставку", - добавил он. По мнению ряда наблюдателей, отставки генералов за пять дней до парламентских выборов могут быть связаны с "ракетным инцидентом", произошедшим в декабре прошлого года. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось 16 декабря минувшего года, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета якобы является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженными силами получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901289342.html

https://ria.ru/20231005/pro-1900638552.html

https://ria.ru/20231002/leopard-1900054043.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, мариуш блащак