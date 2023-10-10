https://ria.ru/20231010/polsha-1901648412.html

"Заглянули в счет": в Польше осознали последствия поддержки Украины

"Заглянули в счет": в Польше осознали последствия поддержки Украины - РИА Новости, 10.10.2023

"Заглянули в счет": в Польше осознали последствия поддержки Украины

Польша оказалась в роли беззаботного посетителя ресторана, который обязался оплатить счет гостей за другим столиком, не глядя на цены, такую аналогию с... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T05:24

2023-10-10T05:24

2023-10-10T15:27

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польша

украина

варшава

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Польша оказалась в роли беззаботного посетителя ресторана, который обязался оплатить счет гостей за другим столиком, не глядя на цены, такую аналогию с отношениями Варшавы и Киева провел журнал Myśl Polska."Мы заказывали не для себя, а для гостей за соседним столиком. Никто не показывал нам меню с ценами и никто не интересовался блюдами, которые они заказывали другим за наш счет", — говорится в публикации.Как отмечается в статье, Польше потребуются десятилетия, в течение которых уровень жизни граждан будет ухудшаться, чтобы расплатиться за этот "счет"."К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым", — продолжает аналогию издание.Как отмечают авторы материала, будущая прибыль, на которую надеялось польское правительство в качестве компенсации за помощь Украине, оказалась иллюзорной, так как весь доход будут получать исключительно американские компании.Ранее газета The Washington Times писала, что решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта. Издание указывало, что на это влияет неспособность Украины показать успех на поле боя.

https://ria.ru/20231008/zelenskiy-1901350300.html

https://ria.ru/20231010/oruzhie-1901639038.html

польша

украина

варшава

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в мире, польша, украина, варшава