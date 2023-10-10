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"Заглянули в счет": в Польше осознали последствия поддержки Украины - РИА Новости, 10.10.2023
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05:24 10.10.2023 (обновлено: 15:27 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/polsha-1901648412.html
"Заглянули в счет": в Польше осознали последствия поддержки Украины
"Заглянули в счет": в Польше осознали последствия поддержки Украины - РИА Новости, 10.10.2023
"Заглянули в счет": в Польше осознали последствия поддержки Украины
Польша оказалась в роли беззаботного посетителя ресторана, который обязался оплатить счет гостей за другим столиком, не глядя на цены, такую аналогию с... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T05:24
2023-10-10T15:27
в мире
польша
украина
варшава
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Польша оказалась в роли беззаботного посетителя ресторана, который обязался оплатить счет гостей за другим столиком, не глядя на цены, такую аналогию с отношениями Варшавы и Киева провел журнал Myśl Polska."Мы заказывали не для себя, а для гостей за соседним столиком. Никто не показывал нам меню с ценами и никто не интересовался блюдами, которые они заказывали другим за наш счет", — говорится в публикации.Как отмечается в статье, Польше потребуются десятилетия, в течение которых уровень жизни граждан будет ухудшаться, чтобы расплатиться за этот "счет".&quot;К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым&quot;, — продолжает аналогию издание.Как отмечают авторы материала, будущая прибыль, на которую надеялось польское правительство в качестве компенсации за помощь Украине, оказалась иллюзорной, так как весь доход будут получать исключительно американские компании.Ранее газета The Washington Times писала, что решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта. Издание указывало, что на это влияет неспособность Украины показать успех на поле боя.
https://ria.ru/20231008/zelenskiy-1901350300.html
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в мире, польша, украина, варшава
В мире, Польша, Украина, Варшава
"Заглянули в счет": в Польше осознали последствия поддержки Украины

Myśl Polska: Польша расплатится за помощь Украине уровнем жизни своих граждан

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Польша оказалась в роли беззаботного посетителя ресторана, который обязался оплатить счет гостей за другим столиком, не глядя на цены, такую аналогию с отношениями Варшавы и Киева провел журнал Myśl Polska.
"Мы заказывали не для себя, а для гостей за соседним столиком. Никто не показывал нам меню с ценами и никто не интересовался блюдами, которые они заказывали другим за наш счет", — говорится в публикации.
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Как отмечается в статье, Польше потребуются десятилетия, в течение которых уровень жизни граждан будет ухудшаться, чтобы расплатиться за этот "счет".
«

"К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым", — продолжает аналогию издание.

Как отмечают авторы материала, будущая прибыль, на которую надеялось польское правительство в качестве компенсации за помощь Украине, оказалась иллюзорной, так как весь доход будут получать исключительно американские компании.
Ранее газета The Washington Times писала, что решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта. Издание указывало, что на это влияет неспособность Украины показать успех на поле боя.
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