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Turkish Airlines приостановила полеты в Израиль - РИА Новости, 10.10.2023
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Туризм
 
19:48 10.10.2023 (обновлено: 20:00 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/polety-1901864618.html
Turkish Airlines приостановила полеты в Израиль
Turkish Airlines приостановила полеты в Израиль - РИА Новости, 10.10.2023
Turkish Airlines приостановила полеты в Израиль
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Израиль, сообщил во вторник представитель компании Яхья Устюн. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:48
2023-10-10T20:00
туризм
израиль
новости - туризм
турция
биньямин нетаньяху
хамас
turkish airlines
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 10 окт - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Израиль, сообщил во вторник представитель компании Яхья Устюн."Ввиду ситуации в Израиле мы приостанавливаем наши полеты до следующего извещения", - сообщил Устюн в соцсети X.Авиакомпании Турции продолжают полеты в Израиль, мониторинг безопасности воздушного пространства продолжается, сообщило во вторник днем министерство транспорта и инфраструктуры Турции.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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израиль, новости - туризм, турция, биньямин нетаньяху, хамас, turkish airlines, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Туризм, Израиль, Новости - Туризм, Турция, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Turkish Airlines, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Turkish Airlines приостановила полеты в Израиль

Компания Turkish Airlines приостановила полеты в Израиль

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкCамолет Airbus A330 турецкой авиакомпании Turkish Airlines
Cамолет Airbus A330 турецкой авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Cамолет Airbus A330 турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 окт - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Израиль, сообщил во вторник представитель компании Яхья Устюн.
"Ввиду ситуации в Израиле мы приостанавливаем наши полеты до следующего извещения", - сообщил Устюн в соцсети X.
Авиакомпании Турции продолжают полеты в Израиль, мониторинг безопасности воздушного пространства продолжается, сообщило во вторник днем министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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ТуризмИзраильНовости - ТуризмТурцияБиньямин НетаньяхуХамасTurkish AirlinesОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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