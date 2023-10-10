Стала известна личность россиянина, погибшего во время эскалации в Израиле

КАЛИНИНГРАД, 10 окт - РИА Новости. Погибшим в Израиле россиянином оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, переехавший туда в 92-м году из Риги, сообщила РИА Новости его мать Наталья Беленькая.Она рассказала, что Денис жил в Израиле с 1992 года, куда уехал с бабушкой, которую уволили с работы в Риге из-за незнания латышского языка. Израиль он очень любил, особенно Иерусалим. По ее словам, он погиб во время боев в городе Сдерот в южной части Израиля."Самый лучший сын в мире... конечно, эти три дня я с ними на связи... С Денькой два раза в неделю мы разговаривали по WhatsApp. Третьего числа он мне показал розы, которые посадил во дворе. Умер, как герой. Вчера похоронили со всеми почестями... Прислали видео", - сказала агентству Беленькая.Согласно данным страниц Беленького в социальных сетях, ему было 47 лет, он окончил гимназию в Калининграде."Очень много друзей. Всегда был очень жизнерадостный, всегда улыбался, даже на документах. Вернули жене его документы в крови, среди них было сердечко бумажное дочки, которое она подарила ему, когда была в 1 классе. Было написано "Папа, я тебя люблю", - рассказала Наталья.Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что есть подтвержденные данные о гибели в стране двух российских граждан.
КАЛИНИНГРАД, 10 окт - РИА Новости. Погибшим в Израиле россиянином оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, переехавший туда в 92-м году из Риги, сообщила РИА Новости его мать Наталья Беленькая.
Она рассказала, что Денис жил в Израиле с 1992 года, куда уехал с бабушкой, которую уволили с работы в Риге из-за незнания латышского языка. Израиль он очень любил, особенно Иерусалим. По ее словам, он погиб во время боев в городе Сдерот в южной части Израиля.
"Самый лучший сын в мире... конечно, эти три дня я с ними на связи... С Денькой два раза в неделю мы разговаривали по WhatsApp. Третьего числа он мне показал розы, которые посадил во дворе. Умер, как герой. Вчера похоронили со всеми почестями... Прислали видео", - сказала агентству Беленькая.
Согласно данным страниц Беленького в социальных сетях, ему было 47 лет, он окончил гимназию в Калининграде.
"Очень много друзей. Всегда был очень жизнерадостный, всегда улыбался, даже на документах. Вернули жене его документы в крови, среди них было сердечко бумажное дочки, которое она подарила ему, когда была в 1 классе. Было написано "Папа, я тебя люблю", - рассказала Наталья.
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что есть подтвержденные данные о гибели в стране двух российских граждан.
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