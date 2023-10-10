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Стала известна личность россиянина, погибшего во время эскалации в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023
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12:19 10.10.2023 (обновлено: 12:32 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/pogibshiy-1901719698.html
Стала известна личность россиянина, погибшего во время эскалации в Израиле
Стала известна личность россиянина, погибшего во время эскалации в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023
Стала известна личность россиянина, погибшего во время эскалации в Израиле
Погибшим в Израиле россиянином оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, переехавший туда в 92-м году из Риги, сообщила РИА... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:19
2023-10-10T12:32
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
балтийск
россия
сдерот
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КАЛИНИНГРАД, 10 окт - РИА Новости. Погибшим в Израиле россиянином оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, переехавший туда в 92-м году из Риги, сообщила РИА Новости его мать Наталья Беленькая.Она рассказала, что Денис жил в Израиле с 1992 года, куда уехал с бабушкой, которую уволили с работы в Риге из-за незнания латышского языка. Израиль он очень любил, особенно Иерусалим. По ее словам, он погиб во время боев в городе Сдерот в южной части Израиля."Самый лучший сын в мире... конечно, эти три дня я с ними на связи... С Денькой два раза в неделю мы разговаривали по WhatsApp. Третьего числа он мне показал розы, которые посадил во дворе. Умер, как герой. Вчера похоронили со всеми почестями... Прислали видео", - сказала агентству Беленькая.Согласно данным страниц Беленького в социальных сетях, ему было 47 лет, он окончил гимназию в Калининграде."Очень много друзей. Всегда был очень жизнерадостный, всегда улыбался, даже на документах. Вернули жене его документы в крови, среди них было сердечко бумажное дочки, которое она подарила ему, когда была в 1 классе. Было написано "Папа, я тебя люблю", - рассказала Наталья.Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что есть подтвержденные данные о гибели в стране двух российских граждан.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
израиль
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, балтийск, россия, сдерот
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Балтийск, Россия, Сдерот
Стала известна личность россиянина, погибшего во время эскалации в Израиле

Погибшим в Израиле оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРазрушенное здание в Сдероте
Разрушенное здание в Сдероте - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Разрушенное здание в Сдероте. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 10 окт - РИА Новости. Погибшим в Израиле россиянином оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, переехавший туда в 92-м году из Риги, сообщила РИА Новости его мать Наталья Беленькая.
Она рассказала, что Денис жил в Израиле с 1992 года, куда уехал с бабушкой, которую уволили с работы в Риге из-за незнания латышского языка. Израиль он очень любил, особенно Иерусалим. По ее словам, он погиб во время боев в городе Сдерот в южной части Израиля.
"Самый лучший сын в мире... конечно, эти три дня я с ними на связи... С Денькой два раза в неделю мы разговаривали по WhatsApp. Третьего числа он мне показал розы, которые посадил во дворе. Умер, как герой. Вчера похоронили со всеми почестями... Прислали видео", - сказала агентству Беленькая.
Согласно данным страниц Беленького в социальных сетях, ему было 47 лет, он окончил гимназию в Калининграде.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
"Очень много друзей. Всегда был очень жизнерадостный, всегда улыбался, даже на документах. Вернули жене его документы в крови, среди них было сердечко бумажное дочки, которое она подарила ему, когда была в 1 классе. Было написано "Папа, я тебя люблю", - рассказала Наталья.
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что есть подтвержденные данные о гибели в стране двух российских граждан.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБалтийскРоссияСдерот
 
 
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