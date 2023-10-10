https://ria.ru/20231010/pogibshie-1901743045.html
В Палестине назвали число погибших с начала эскалации
В Палестине назвали число погибших с начала эскалации - РИА Новости, 10.10.2023
В Палестине назвали число погибших с начала эскалации
Не менее 788 человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу, 4,1 тысячи пострадали, начиная с утра субботы, говорится в заявлении министерства... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:09
2023-10-10T13:09
2023-10-10T13:09
палестина
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Не менее 788 человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу, 4,1 тысячи пострадали, начиная с утра субботы, говорится в заявлении министерства здравоохранения Палестины. Согласно заявлению министерства, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 770 человек, 4000 получили ранения. Кроме того, 18 человек погибли и порядка 100 пострадали из-за действий израильских военных на Западном берегу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
Палестина, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Палестине назвали число погибших с начала эскалации
Палестина заявила о не менее 788 погибших в секторе Газа и на Западном берегу
КАИР, 10 окт - РИА Новости. Не менее 788 человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу, 4,1 тысячи пострадали, начиная с утра субботы, говорится в заявлении министерства здравоохранения Палестины.
Согласно заявлению министерства, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 770 человек, 4000 получили ранения. Кроме того, 18 человек погибли и порядка 100 пострадали из-за действий израильских военных на Западном берегу.