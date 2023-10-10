https://ria.ru/20231010/pogibshie-1901743045.html

В Палестине назвали число погибших с начала эскалации

В Палестине назвали число погибших с начала эскалации - РИА Новости, 10.10.2023

В Палестине назвали число погибших с начала эскалации

Не менее 788 человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу, 4,1 тысячи пострадали, начиная с утра субботы, говорится в заявлении министерства... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:09

2023-10-10T13:09

2023-10-10T13:09

палестина

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Не менее 788 человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу, 4,1 тысячи пострадали, начиная с утра субботы, говорится в заявлении министерства здравоохранения Палестины. Согласно заявлению министерства, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 770 человек, 4000 получили ранения. Кроме того, 18 человек погибли и порядка 100 пострадали из-за действий израильских военных на Западном берегу.

палестина

сектор газа

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

палестина, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа