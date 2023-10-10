Рейтинг@Mail.ru
В Палестине назвали число погибших с начала эскалации - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/pogibshie-1901743045.html
В Палестине назвали число погибших с начала эскалации
В Палестине назвали число погибших с начала эскалации - РИА Новости, 10.10.2023
В Палестине назвали число погибших с начала эскалации
Не менее 788 человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу, 4,1 тысячи пострадали, начиная с утра субботы, говорится в заявлении министерства... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:09
2023-10-10T13:09
палестина
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901595259_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_97e371fa6d5c22bbea7b7cd87502fe5e.jpg
КАИР, 10 окт - РИА Новости. Не менее 788 человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу, 4,1 тысячи пострадали, начиная с утра субботы, говорится в заявлении министерства здравоохранения Палестины. Согласно заявлению министерства, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 770 человек, 4000 получили ранения. Кроме того, 18 человек погибли и порядка 100 пострадали из-за действий израильских военных на Западном берегу.
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901595259_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b5f82dc213e25e107862147e5cb548af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
палестина, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
Палестина, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Палестине назвали число погибших с начала эскалации

Палестина заявила о не менее 788 погибших в секторе Газа и на Западном берегу

© AP Photo / Hatem AliПоследствия удара ВВС Израиля в Газе
Последствия удара ВВС Израиля в Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Последствия удара ВВС Израиля в Газе
Читать ria.ru в
КАИР, 10 окт - РИА Новости. Не менее 788 человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу, 4,1 тысячи пострадали, начиная с утра субботы, говорится в заявлении министерства здравоохранения Палестины.
Согласно заявлению министерства, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 770 человек, 4000 получили ранения. Кроме того, 18 человек погибли и порядка 100 пострадали из-за действий израильских военных на Западном берегу.
 
ПалестинаВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала