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МИД России призвал Ереван и Баку полностью обменяться военнопленными - РИА Новости, 10.10.2023
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16:43 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/plennye-1901816348.html
МИД России призвал Ереван и Баку полностью обменяться военнопленными
МИД России призвал Ереван и Баку полностью обменяться военнопленными - РИА Новости, 10.10.2023
МИД России призвал Ереван и Баку полностью обменяться военнопленными
Сейчас созрели хорошие условия для обмена пленными между Азербайджаном и Арменией по принципу "всех на всех", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:43
2023-10-10T16:43
в мире
армения
россия
азербайджан
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сейчас созрели хорошие условия для обмена пленными между Азербайджаном и Арменией по принципу "всех на всех", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы исходим из того, что при любой ситуации к удерживаемым лицам должны применяться нормы гуманитарного права. Мы неоднократно призывали партнеров в двустороннем и трехстороннем формате завершить обмен пленными по принципу "всех на всех". Сейчас для этого, на наш взгляд, созрели очень хорошие условия", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что Москва надеется на успешное решение данного вопроса.
https://ria.ru/20230927/arest-1898940124.html
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в мире, армения, россия, азербайджан, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Россия, Азербайджан, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в Нагорном Карабахе
МИД России призвал Ереван и Баку полностью обменяться военнопленными

Захарова: созрели условия для обмена пленными между Ереваном и Баку

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сейчас созрели хорошие условия для обмена пленными между Азербайджаном и Арменией по принципу "всех на всех", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что при любой ситуации к удерживаемым лицам должны применяться нормы гуманитарного права. Мы неоднократно призывали партнеров в двустороннем и трехстороннем формате завершить обмен пленными по принципу "всех на всех". Сейчас для этого, на наш взгляд, созрели очень хорошие условия", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что Москва надеется на успешное решение данного вопроса.
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В миреАрменияРоссияАзербайджанМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в Нагорном Карабахе
 
 
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