https://ria.ru/20231010/plennye-1901816348.html
МИД России призвал Ереван и Баку полностью обменяться военнопленными
МИД России призвал Ереван и Баку полностью обменяться военнопленными - РИА Новости, 10.10.2023
МИД России призвал Ереван и Баку полностью обменяться военнопленными
Сейчас созрели хорошие условия для обмена пленными между Азербайджаном и Арменией по принципу "всех на всех", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:43
2023-10-10T16:43
2023-10-10T16:43
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армения
россия
азербайджан
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сейчас созрели хорошие условия для обмена пленными между Азербайджаном и Арменией по принципу "всех на всех", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы исходим из того, что при любой ситуации к удерживаемым лицам должны применяться нормы гуманитарного права. Мы неоднократно призывали партнеров в двустороннем и трехстороннем формате завершить обмен пленными по принципу "всех на всех". Сейчас для этого, на наш взгляд, созрели очень хорошие условия", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что Москва надеется на успешное решение данного вопроса.
https://ria.ru/20230927/arest-1898940124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, азербайджан, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Россия, Азербайджан, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в Нагорном Карабахе
МИД России призвал Ереван и Баку полностью обменяться военнопленными
Захарова: созрели условия для обмена пленными между Ереваном и Баку