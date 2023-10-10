https://ria.ru/20231010/plennye-1901816348.html

МИД России призвал Ереван и Баку полностью обменяться военнопленными

МИД России призвал Ереван и Баку полностью обменяться военнопленными - РИА Новости, 10.10.2023

МИД России призвал Ереван и Баку полностью обменяться военнопленными

Сейчас созрели хорошие условия для обмена пленными между Азербайджаном и Арменией по принципу "всех на всех", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:43

2023-10-10T16:43

2023-10-10T16:43

в мире

армения

россия

азербайджан

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сейчас созрели хорошие условия для обмена пленными между Азербайджаном и Арменией по принципу "всех на всех", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы исходим из того, что при любой ситуации к удерживаемым лицам должны применяться нормы гуманитарного права. Мы неоднократно призывали партнеров в двустороннем и трехстороннем формате завершить обмен пленными по принципу "всех на всех". Сейчас для этого, на наш взгляд, созрели очень хорошие условия", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что Москва надеется на успешное решение данного вопроса.

https://ria.ru/20230927/arest-1898940124.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, россия, азербайджан, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в нагорном карабахе