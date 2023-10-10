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В ХАМАС прокомментировали ситуацию с израильскими пленными

В ХАМАС прокомментировали ситуацию с израильскими пленными - РИА Новости, 10.10.2023

В ХАМАС прокомментировали ситуацию с израильскими пленными

Вопрос об израильских пленных не будет подниматься до завершения операции ХАМАС "Потоп Аль-Аксы", заявил глава политбюро движения Исмаил Хания. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:36

2023-10-10T12:36

2023-10-10T12:49

хамас

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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катар

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биньямин нетаньяху

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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Вопрос об израильских пленных не будет подниматься до завершения операции ХАМАС "Потоп Аль-Аксы", заявил глава политбюро движения Исмаил Хания.Ранее СМИ сообщали, что Катар ведет срочные переговоры с представителями ХАМАС по освобождению пленных израильских женщин и детей в обмен на освобождение 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. Израиль и ХАМАС опровергли эти сообщения."Мы уведомили стороны, которые связались с нами по вопросу находящихся у ХАМАС пленных противников, что этот вопрос не будет открываться до завершения боя и будет только по той цене, которую примет Сопротивление (ХАМАС - ред.)", - сказал Хания, заявление которого опубликовало движение.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/gaza-1901703812.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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