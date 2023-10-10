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В Кремле объяснили, чем опасна ситуация на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2023
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22:00 10.10.2023 (обновлено: 22:07 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/peskov-1901881675.html
В Кремле объяснили, чем опасна ситуация на Ближнем Востоке
В Кремле объяснили, чем опасна ситуация на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2023
В Кремле объяснили, чем опасна ситуация на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием конфликта, сейчас сторонам важно сохранять сдержанность, важно, чтобы в процессе урегулирования участвовали те,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T22:00
2023-10-10T22:07
ближний восток
дмитрий песков
израиль
в мире
россия
иран
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием конфликта, сейчас сторонам важно сохранять сдержанность, важно, чтобы в процессе урегулирования участвовали те, кто обладает политической волей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ситуация более чем тревожная. Она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского. Сейчас очень важно, чтобы стороны сохраняли сдержанность и чтобы такие оголтелые, не привыкшие трезво рассуждать своим умом люди не имели доступа к власти. И только чтобы люди, обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, комментируя призывы наносить удары по Ирану.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
ближний восток
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ближний восток, дмитрий песков, израиль, в мире, россия, иран
Ближний Восток, Дмитрий Песков, Израиль, В мире, Россия, Иран
В Кремле объяснили, чем опасна ситуация на Ближнем Востоке

Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке тревожная и опасна разрастанием

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСгоревшие и брошенные автомобили на дороге в Сдероте
Сгоревшие и брошенные автомобили на дороге в Сдероте - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Сгоревшие и брошенные автомобили на дороге в Сдероте. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием конфликта, сейчас сторонам важно сохранять сдержанность, важно, чтобы в процессе урегулирования участвовали те, кто обладает политической волей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Ситуация более чем тревожная. Она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского. Сейчас очень важно, чтобы стороны сохраняли сдержанность и чтобы такие оголтелые, не привыкшие трезво рассуждать своим умом люди не имели доступа к власти. И только чтобы люди, обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, комментируя призывы наносить удары по Ирану.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
Вчера, 08:00
 
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