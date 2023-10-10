https://ria.ru/20231010/peskov-1901881675.html
В Кремле объяснили, чем опасна ситуация на Ближнем Востоке
В Кремле объяснили, чем опасна ситуация на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2023
В Кремле объяснили, чем опасна ситуация на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием конфликта, сейчас сторонам важно сохранять сдержанность, важно, чтобы в процессе урегулирования участвовали те,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T22:00
2023-10-10T22:00
2023-10-10T22:07
ближний восток
дмитрий песков
израиль
в мире
россия
иран
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием конфликта, сейчас сторонам важно сохранять сдержанность, важно, чтобы в процессе урегулирования участвовали те, кто обладает политической волей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ситуация более чем тревожная. Она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского. Сейчас очень важно, чтобы стороны сохраняли сдержанность и чтобы такие оголтелые, не привыкшие трезво рассуждать своим умом люди не имели доступа к власти. И только чтобы люди, обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, комментируя призывы наносить удары по Ирану.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, дмитрий песков, израиль, в мире, россия, иран
Ближний Восток, Дмитрий Песков, Израиль, В мире, Россия, Иран
В Кремле объяснили, чем опасна ситуация на Ближнем Востоке
Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке тревожная и опасна разрастанием