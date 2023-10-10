https://ria.ru/20231010/peskov-1901719345.html
Песков прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины
Песков прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины - РИА Новости, 10.10.2023
Песков прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины
Россия поддерживает отношения с обеими сторонами палестино-израильского конфликта - у нее давние связи с палестинцами, но есть и отношения с Израилем, где... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:19
2023-10-10T12:19
2023-10-10T12:45
палестина
россия
израиль
в мире
рамзан кадыров
дмитрий песков
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия поддерживает отношения с обеими сторонами палестино-израильского конфликта - у нее давние связи с палестинцами, но есть и отношения с Израилем, где проживают много соотечественников, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о поддержке Палестины."Безусловно, у нас давние исторические связи с палестинцами, мы продолжаем наши контакты. Действительно, речь идет о разных, в том числе и на высоком уровне. Но одновременно с этим у нас есть и наши отношения с государством Израиль, с которым тоже нас объединяет очень много всего общего. Прежде всего большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве. Поэтому в данном случае мы поддерживаем отношения с обеими сторонами этого конфликта", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Кадырова.На уточняющий вопрос, в чем может выражаться поддержка Палестины со стороны Москвы, представитель Кремля ответил, что осуществляются контакты по линии поиска форматов для дальнейшего урегулирования."Мы осуществляем наши контакты и принимаем участие во всех, но, к сожалению, немногочисленных форматах, которые ищут совместную почву для урегулирования и которые не совсем эффективно работают, как показала практика последнего времени. Но тем не менее намерены и дальше прикладывать усилия и играть свою роль в плане оказания содействие в поисках путей урегулирования", - сказал он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля."Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/khamas-1901651476.html
https://ria.ru/20231010/pogibshiy-1901719698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, россия, израиль, в мире, рамзан кадыров, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина, Россия, Израиль, В мире, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины
Песков: у России давние связи с палестинцами, но есть и отношения с Израилем
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия поддерживает отношения с обеими сторонами палестино-израильского конфликта - у нее давние связи с палестинцами, но есть и отношения с Израилем, где проживают много соотечественников, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о поддержке Палестины.
В ХАМАС оценили позицию России в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту
"Безусловно, у нас давние исторические связи с палестинцами, мы продолжаем наши контакты. Действительно, речь идет о разных, в том числе и на высоком уровне. Но одновременно с этим у нас есть и наши отношения с государством Израиль, с которым тоже нас объединяет очень много всего общего. Прежде всего большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве. Поэтому в данном случае мы поддерживаем отношения с обеими сторонами этого конфликта", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Кадырова.
На уточняющий вопрос, в чем может выражаться поддержка Палестины со стороны Москвы
, представитель Кремля ответил, что осуществляются контакты по линии поиска форматов для дальнейшего урегулирования.
"Мы осуществляем наши контакты и принимаем участие во всех, но, к сожалению, немногочисленных форматах, которые ищут совместную почву для урегулирования и которые не совсем эффективно работают, как показала практика последнего времени. Но тем не менее намерены и дальше прикладывать усилия и играть свою роль в плане оказания содействие в поисках путей урегулирования", - сказал он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС
– объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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