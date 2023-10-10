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Пашинян ответил на опасения закрытия российского рынка для Армении - РИА Новости, 11.10.2023
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23:52 10.10.2023 (обновлено: 06:11 11.10.2023)
https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901890311.html
Пашинян ответил на опасения закрытия российского рынка для Армении
Пашинян ответил на опасения закрытия российского рынка для Армении - РИА Новости, 11.10.2023
Пашинян ответил на опасения закрытия российского рынка для Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что опасения по поводу закрытия Россией своего рынка перед армянскими производителями неуместны. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-10T23:52
2023-10-11T06:11
армения
россия
никол пашинян
евразийский экономический союз
экономика
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ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что опасения по поводу закрытия Россией своего рынка перед армянскими производителями неуместны. Ранее пользователи армянского сегмента соцсетей распространили информацию о скоплении на КПП фур с алкогольными напитками из Армении из-за проверок, проводимых российскими специалистами. "Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы - члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению страны. Он добавил, что за последние 20-30 лет возникали сотни проблем с ввозом армянской продукции в РФ . "Каждый раз, делая выводы, мы должны быть знакомы с нюансами. Я попытался понять, что происходило и что происходит, и получил заверения, что никакого политического контекста нет", - сказал Пашинян, добавив, что проблемы с ввозом продукции уже решены. При этом он призвал армянских производителей соблюдать стандарты. "При обеспечении должных стандартов проблем с закрытием или открытием рынков не возникнет", - сказал Пашинян. Министр экономики Армении Ваан Керобян ранее в октябре заявил, что не видит политического контекста в проверках качества армянского алкоголя российскими специалистами на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, в результате которых на въезде в Россию возникла очередь из грузовиков.
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армения, россия, никол пашинян, евразийский экономический союз, экономика
Армения, Россия, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, Экономика
Пашинян ответил на опасения закрытия российского рынка для Армении

Пашинян счел необоснованными опасения о закрытии российского рынка для Армении

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что опасения по поводу закрытия Россией своего рынка перед армянскими производителями неуместны.
Ранее пользователи армянского сегмента соцсетей распространили информацию о скоплении на КПП фур с алкогольными напитками из Армении из-за проверок, проводимых российскими специалистами.
«
"Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы - члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению страны. Он добавил, что за последние 20-30 лет возникали сотни проблем с ввозом армянской продукции в РФ .
"Каждый раз, делая выводы, мы должны быть знакомы с нюансами. Я попытался понять, что происходило и что происходит, и получил заверения, что никакого политического контекста нет", - сказал Пашинян, добавив, что проблемы с ввозом продукции уже решены.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Пашинян заявил, что Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией
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При этом он призвал армянских производителей соблюдать стандарты. "При обеспечении должных стандартов проблем с закрытием или открытием рынков не возникнет", - сказал Пашинян.
Министр экономики Армении Ваан Керобян ранее в октябре заявил, что не видит политического контекста в проверках качества армянского алкоголя российскими специалистами на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, в результате которых на въезде в Россию возникла очередь из грузовиков.
 
АрменияРоссияНикол ПашинянЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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