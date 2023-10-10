Пашинян заявил, что Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией
Пашинян: Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой, ничего не аннулировал
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой, ничего не аннулировал и ничего не покидал.
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"В наших отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, ниоткуда не выходили... Мы ничего не меняем, мы не отказывались выполнять наши обязательства", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению.
Он добавил, что Армения внешнеполитический вектор не меняет и выстраивает свои отношения с Евросоюзом на основании соглашения, подписанного до 2018 года.
Отвечая на вопрос, означают ли его слова, что Армения не меняет вектор, продолжает оставаться страной, выстраивающей стратегическое сотрудничество с Россией, но, при этом, считает, что Ереван и Москва должны уважать право на выстраивания отношения с другими государствами, армянский премьер заявил: "По большому счету, да". При этом он уточнил, что такая договоренность была достигнута во время его первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. "Во время этой встречи президент России подтвердил уважение суверенитета, независимости Армении и свободе принятия решений. Мы наши отношения выстраиваем на основании договоренностей, достигнутых при нашей первой встрече", - сказал Пашинян.
При этом он напомнил, что у Еревана есть вопросы к деятельности ОДКБ.
По словам Пашиняна, сложившиеся в мире условия сложны и для Армении, и для России, и проблема заключается не в армяно-российских отношениях, а в отношениях между сверхдержавами.
Говоря о разногласиях с Москвой по поводу ратификации армянским парламентом Римского статута Международного уголовного суда, Пашинян отметил, что начало процесса ратификации совпало с принятием решения МУС в отношении РФ. Премьер сообщил, что лично заявил об этом российской стороне. Он напомнил, что Армения предлагает России заключить соглашение, аналогичное подписанному с США, которое гарантируют американским гражданам иммунитет от юрисдикции суда.