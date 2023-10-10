https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901792818.html

Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии

Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии - РИА Новости, 10.10.2023

Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым сообщил, что не сможет принять участие в предстоящем... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:29

2023-10-10T15:29

2023-10-10T16:21

в мире

киргизия

снг

армения

бишкек

никол пашинян

садыр жапаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770208_0:46:3264:1882_1920x0_80_0_0_c52cb1e31099dc08dfc642363ad75b80.jpg

БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым сообщил, что не сможет принять участие в предстоящем саммите СНГ в Бишкеке, заявили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского государства."В ходе беседы премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ", — уточнил собеседник агентства.Переговоры состоялись по инициативе армянской стороны. Политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе предстоящее заседание Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября.Как уточнили в пресс-службе, лидеры условились поддерживать постоянные контакты и укреплять отношения между Ереваном и Бишкеком "в духе дружбы на благо народов двух стран".Как заявлял 3 октября генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, он ожидает участия в саммите СНГ лидеров Армении и Азербайджана. По его словам, у исполкома Содружества на тот момент не было информации, что какие-либо страны объединения, кроме Украины и Молдавии, отказываются от участия во встрече.

https://ria.ru/20231005/beseda-1900723458.html

киргизия

армения

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, снг, армения, бишкек, никол пашинян, садыр жапаров