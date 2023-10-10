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Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии
Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии - РИА Новости, 10.10.2023
Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым сообщил, что не сможет принять участие в предстоящем... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:29
2023-10-10T15:29
2023-10-10T16:21
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БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым сообщил, что не сможет принять участие в предстоящем саммите СНГ в Бишкеке, заявили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского государства."В ходе беседы премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ", — уточнил собеседник агентства.Переговоры состоялись по инициативе армянской стороны. Политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе предстоящее заседание Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября.Как уточнили в пресс-службе, лидеры условились поддерживать постоянные контакты и укреплять отношения между Ереваном и Бишкеком "в духе дружбы на благо народов двух стран".Как заявлял 3 октября генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, он ожидает участия в саммите СНГ лидеров Армении и Азербайджана. По его словам, у исполкома Содружества на тот момент не было информации, что какие-либо страны объединения, кроме Украины и Молдавии, отказываются от участия во встрече.
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в мире, киргизия, снг, армения, бишкек, никол пашинян, садыр жапаров
В мире, Киргизия, СНГ, Армения, Бишкек, Никол Пашинян, Садыр Жапаров
Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии
Пашинян сообщил Жапарову, что не примет участие в саммите СНГ в Киргизии
БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым сообщил, что не сможет принять участие в предстоящем саммите СНГ в Бишкеке, заявили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского государства.
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"В ходе беседы премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ", — уточнил собеседник агентства.
Переговоры состоялись по инициативе армянской стороны. Политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе предстоящее заседание Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября.
Как уточнили в пресс-службе, лидеры условились поддерживать постоянные контакты и укреплять отношения между Ереваном и Бишкеком "в духе дружбы на благо народов двух стран".
Как заявлял 3 октября генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, он ожидает участия в саммите СНГ лидеров Армении и Азербайджана. По его словам, у исполкома Содружества на тот момент не было информации, что какие-либо страны объединения, кроме Украины и Молдавии, отказываются от участия во встрече.
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