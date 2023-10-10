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Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии - РИА Новости, 10.10.2023
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15:29 10.10.2023 (обновлено: 16:21 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901792818.html
Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии
Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии - РИА Новости, 10.10.2023
Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым сообщил, что не сможет принять участие в предстоящем... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:29
2023-10-10T16:21
в мире
киргизия
снг
армения
бишкек
никол пашинян
садыр жапаров
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БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым сообщил, что не сможет принять участие в предстоящем саммите СНГ в Бишкеке, заявили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского государства.&quot;В ходе беседы премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ&quot;, — уточнил собеседник агентства.Переговоры состоялись по инициативе армянской стороны. Политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе предстоящее заседание Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября.Как уточнили в пресс-службе, лидеры условились поддерживать постоянные контакты и укреплять отношения между Ереваном и Бишкеком "в духе дружбы на благо народов двух стран".Как заявлял 3 октября генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, он ожидает участия в саммите СНГ лидеров Армении и Азербайджана. По его словам, у исполкома Содружества на тот момент не было информации, что какие-либо страны объединения, кроме Украины и Молдавии, отказываются от участия во встрече.
https://ria.ru/20231005/beseda-1900723458.html
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в мире, киргизия, снг, армения, бишкек, никол пашинян, садыр жапаров
В мире, Киргизия, СНГ, Армения, Бишкек, Никол Пашинян, Садыр Жапаров
Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии

Пашинян сообщил Жапарову, что не примет участие в саммите СНГ в Киргизии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым сообщил, что не сможет принять участие в предстоящем саммите СНГ в Бишкеке, заявили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского государства.
«

"В ходе беседы премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ", — уточнил собеседник агентства.

Переговоры состоялись по инициативе армянской стороны. Политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе предстоящее заседание Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября.
Как уточнили в пресс-службе, лидеры условились поддерживать постоянные контакты и укреплять отношения между Ереваном и Бишкеком "в духе дружбы на благо народов двух стран".
Как заявлял 3 октября генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, он ожидает участия в саммите СНГ лидеров Армении и Азербайджана. По его словам, у исполкома Содружества на тот момент не было информации, что какие-либо страны объединения, кроме Украины и Молдавии, отказываются от участия во встрече.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде. 5 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Пашинян и Зеленский побеседовали на полях саммита в Гранаде
5 октября, 16:20
 
В миреКиргизияСНГАрменияБишкекНикол ПашинянСадыр Жапаров
 
 
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