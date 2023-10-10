https://ria.ru/20231010/park-1901798309.html

Гладков рассказал о ходе реконструкции Центрального парка в Белгороде

Гладков рассказал о ходе реконструкции Центрального парка в Белгороде - РИА Новости, 10.10.2023

Гладков рассказал о ходе реконструкции Центрального парка в Белгороде

В Центральном парке Белгорода, который сейчас находится на реконструкции, сохранятся каток, культурный центр и танцплощадка, однако появятся и новые объекты –... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:51

2023-10-10T15:51

2023-10-10T15:54

белгородская область

общество

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 окт – РИА Новости. В Центральном парке Белгорода, который сейчас находится на реконструкции, сохранятся каток, культурный центр и танцплощадка, однако появятся и новые объекты – арт-галерея, фонтаны, лабиринт, скейт-парк и многое другое, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава региона лично проверил, как идет реконструкция центрального парка в Белгороде. Решение о ее проведении принимали сами жители. "Для удобства горожан мы разделили работы по благоустройству на четыре этапа, а территорию парка площадью более 25 га разделили на зоны. Первый подготовительный этап будет выполняться в течение этого и следующего годов", - рассказал Гладков. По его словам, на сегодняшний день строители практически завершили работы по переносу существующих и обустройству новых инженерных сетей в первых зонах работ. Сейчас прорабатывается создание пешеходных связей и наружного освещения. Чтобы горожане не испытывали сильного дискомфорта, принято решение сохранить существующие пешеходные маршруты. С учетом мнения жителей после реконструкции в парке сохранятся ледовый каток, танцплощадка, шахматный клуб, культурный центр "Октябрь", а также ряд объектов культурного наследия. А вот в восточной части парка появится зона детских игровых площадок, в северной части аналогичную площадку реконструируют. В западной части построят новую спортплощадку. "Кроме того, на территории центрального парка будет создан многофункциональный павильон "Бублик" и "Креатив-таун", включающий мастерские, коворкинг, арт-галерею и фудкорт. Также в парке появятся пешеходный мост и четыре фонтана, зеленый лабиринт, амфитеатр и пергола с качелями, новый скейт-парк и памп-трек", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20231009/gladkov-1901597787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгород, вячеслав гладков