https://ria.ru/20231010/park-1901798309.html
Гладков рассказал о ходе реконструкции Центрального парка в Белгороде
Гладков рассказал о ходе реконструкции Центрального парка в Белгороде - РИА Новости, 10.10.2023
Гладков рассказал о ходе реконструкции Центрального парка в Белгороде
В Центральном парке Белгорода, который сейчас находится на реконструкции, сохранятся каток, культурный центр и танцплощадка, однако появятся и новые объекты –... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:51
2023-10-10T15:51
2023-10-10T15:54
белгородская область
общество
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 окт – РИА Новости. В Центральном парке Белгорода, который сейчас находится на реконструкции, сохранятся каток, культурный центр и танцплощадка, однако появятся и новые объекты – арт-галерея, фонтаны, лабиринт, скейт-парк и многое другое, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава региона лично проверил, как идет реконструкция центрального парка в Белгороде. Решение о ее проведении принимали сами жители. "Для удобства горожан мы разделили работы по благоустройству на четыре этапа, а территорию парка площадью более 25 га разделили на зоны. Первый подготовительный этап будет выполняться в течение этого и следующего годов", - рассказал Гладков. По его словам, на сегодняшний день строители практически завершили работы по переносу существующих и обустройству новых инженерных сетей в первых зонах работ. Сейчас прорабатывается создание пешеходных связей и наружного освещения. Чтобы горожане не испытывали сильного дискомфорта, принято решение сохранить существующие пешеходные маршруты. С учетом мнения жителей после реконструкции в парке сохранятся ледовый каток, танцплощадка, шахматный клуб, культурный центр "Октябрь", а также ряд объектов культурного наследия. А вот в восточной части парка появится зона детских игровых площадок, в северной части аналогичную площадку реконструируют. В западной части построят новую спортплощадку. "Кроме того, на территории центрального парка будет создан многофункциональный павильон "Бублик" и "Креатив-таун", включающий мастерские, коворкинг, арт-галерею и фудкорт. Также в парке появятся пешеходный мост и четыре фонтана, зеленый лабиринт, амфитеатр и пергола с качелями, новый скейт-парк и памп-трек", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20231009/gladkov-1901597787.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгород, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 10 окт – РИА Новости. В Центральном парке Белгорода, который сейчас находится на реконструкции, сохранятся каток, культурный центр и танцплощадка, однако появятся и новые объекты – арт-галерея, фонтаны, лабиринт, скейт-парк и многое другое, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава региона лично проверил, как идет реконструкция центрального парка в Белгороде. Решение о ее проведении принимали сами жители. "Для удобства горожан мы разделили работы по благоустройству на четыре этапа, а территорию парка площадью более 25 га разделили на зоны. Первый подготовительный этап будет выполняться в течение этого и следующего годов", - рассказал Гладков.
По его словам, на сегодняшний день строители практически завершили работы по переносу существующих и обустройству новых инженерных сетей в первых зонах работ. Сейчас прорабатывается создание пешеходных связей и наружного освещения. Чтобы горожане не испытывали сильного дискомфорта, принято решение сохранить существующие пешеходные маршруты.
С учетом мнения жителей после реконструкции в парке сохранятся ледовый каток, танцплощадка, шахматный клуб, культурный центр "Октябрь", а также ряд объектов культурного наследия. А вот в восточной части парка появится зона детских игровых площадок, в северной части аналогичную площадку реконструируют. В западной части построят новую спортплощадку.
«
"Кроме того, на территории центрального парка будет создан многофункциональный павильон "Бублик" и "Креатив-таун", включающий мастерские, коворкинг, арт-галерею и фудкорт. Также в парке появятся пешеходный мост и четыре фонтана, зеленый лабиринт, амфитеатр и пергола с качелями, новый скейт-парк и памп-трек", - отметил губернатор.
Гладков поручил создать условия для развития белгородского малого бизнеса