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В Башкирии открыли памятник танкисту, геройски погибшему в зоне СВО - РИА Новости, 10.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/pamyatnik-1901669769.html
В Башкирии открыли памятник танкисту, геройски погибшему в зоне СВО
В Башкирии открыли памятник танкисту, геройски погибшему в зоне СВО - РИА Новости, 10.10.2023
В Башкирии открыли памятник танкисту, геройски погибшему в зоне СВО
Памятник танкисту из Башкирии Ивану Изиметову, геройски погибшему в зоне спецоперации, открыли на родине, сообщил глава администрации Калтасинского района Забир РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:07
2023-10-10T10:07
специальная военная операция на украине
общество
республика башкортостан
бабаево
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УФА, 10 окт – РИА Новости. Памятник танкисту из Башкирии Ивану Изиметову, геройски погибшему в зоне спецоперации, открыли на родине, сообщил глава администрации Калтасинского района Забир Габдуллин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В деревне Бабаево сегодня открыли памятник в честь нашего земляка Ивана Изиметова, погибшего при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции, а также всем воинам, исполнившим воинский долг в локальных войнах. Иван был командиром танка, поэтому на постаменте установили именно танк, другие варианты и не рассматривали", - написал Габдуллин.Центральный штаб формирования добровольческих батальонов Башкирии в своем Telegram-канале сообщает, что Изиметов проходил службу по контракту в должности командира танка танкового батальона прославленной Таманской дивизии. "С февраля 2022 года наш земляк участвовал в специальной военной операции на территории Украины. 19 марта в районе города Изюм Харьковской области, выполняя боевое задание, геройски погиб. Иван Евгеньевич посмертно награждён орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова", - добавили в штабе.
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общество, республика башкортостан, бабаево
Специальная военная операция на Украине, Общество, Республика Башкортостан, Бабаево
В Башкирии открыли памятник танкисту, геройски погибшему в зоне СВО

В Башкирии открыли памятник танкисту Изиметову, геройски погибшему в зоне СВО

© Фото : Забир Габдуллин/ВКонтакте Открытие памятника танкисту из Башкирии Ивану Изиметову, геройски погибшему в зоне спецоперации
Открытие памятника танкисту из Башкирии Ивану Изиметову, геройски погибшему в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Забир Габдуллин/ВКонтакте
Открытие памятника танкисту из Башкирии Ивану Изиметову, геройски погибшему в зоне спецоперации
Читать ria.ru в
УФА, 10 окт – РИА Новости. Памятник танкисту из Башкирии Ивану Изиметову, геройски погибшему в зоне спецоперации, открыли на родине, сообщил глава администрации Калтасинского района Забир Габдуллин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В деревне Бабаево сегодня открыли памятник в честь нашего земляка Ивана Изиметова, погибшего при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции, а также всем воинам, исполнившим воинский долг в локальных войнах. Иван был командиром танка, поэтому на постаменте установили именно танк, другие варианты и не рассматривали", - написал Габдуллин.
Центральный штаб формирования добровольческих батальонов Башкирии в своем Telegram-канале сообщает, что Изиметов проходил службу по контракту в должности командира танка танкового батальона прославленной Таманской дивизии.
"С февраля 2022 года наш земляк участвовал в специальной военной операции на территории Украины. 19 марта в районе города Изюм Харьковской области, выполняя боевое задание, геройски погиб. Иван Евгеньевич посмертно награждён орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова", - добавили в штабе.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРеспублика БашкортостанБабаево
 
 
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