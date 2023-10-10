В Башкирии открыли памятник танкисту, геройски погибшему в зоне СВО
В Башкирии открыли памятник танкисту Изиметову, геройски погибшему в зоне СВО
© Фото : Забир Габдуллин/ВКонтакте Открытие памятника танкисту из Башкирии Ивану Изиметову, геройски погибшему в зоне спецоперации
Открытие памятника танкисту из Башкирии Ивану Изиметову, геройски погибшему в зоне спецоперации
УФА, 10 окт – РИА Новости. Памятник танкисту из Башкирии Ивану Изиметову, геройски погибшему в зоне спецоперации, открыли на родине, сообщил глава администрации Калтасинского района Забир Габдуллин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В деревне Бабаево сегодня открыли памятник в честь нашего земляка Ивана Изиметова, погибшего при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции, а также всем воинам, исполнившим воинский долг в локальных войнах. Иван был командиром танка, поэтому на постаменте установили именно танк, другие варианты и не рассматривали", - написал Габдуллин.
Центральный штаб формирования добровольческих батальонов Башкирии в своем Telegram-канале сообщает, что Изиметов проходил службу по контракту в должности командира танка танкового батальона прославленной Таманской дивизии.
"С февраля 2022 года наш земляк участвовал в специальной военной операции на территории Украины. 19 марта в районе города Изюм Харьковской области, выполняя боевое задание, геройски погиб. Иван Евгеньевич посмертно награждён орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова", - добавили в штабе.