https://ria.ru/20231010/pamyatnik-1901669769.html

В Башкирии открыли памятник танкисту, геройски погибшему в зоне СВО

В Башкирии открыли памятник танкисту, геройски погибшему в зоне СВО - РИА Новости, 10.10.2023

В Башкирии открыли памятник танкисту, геройски погибшему в зоне СВО

Памятник танкисту из Башкирии Ивану Изиметову, геройски погибшему в зоне спецоперации, открыли на родине, сообщил глава администрации Калтасинского района Забир РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:07

2023-10-10T10:07

2023-10-10T10:07

специальная военная операция на украине

общество

республика башкортостан

бабаево

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УФА, 10 окт – РИА Новости. Памятник танкисту из Башкирии Ивану Изиметову, геройски погибшему в зоне спецоперации, открыли на родине, сообщил глава администрации Калтасинского района Забир Габдуллин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В деревне Бабаево сегодня открыли памятник в честь нашего земляка Ивана Изиметова, погибшего при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции, а также всем воинам, исполнившим воинский долг в локальных войнах. Иван был командиром танка, поэтому на постаменте установили именно танк, другие варианты и не рассматривали", - написал Габдуллин.Центральный штаб формирования добровольческих батальонов Башкирии в своем Telegram-канале сообщает, что Изиметов проходил службу по контракту в должности командира танка танкового батальона прославленной Таманской дивизии. "С февраля 2022 года наш земляк участвовал в специальной военной операции на территории Украины. 19 марта в районе города Изюм Харьковской области, выполняя боевое задание, геройски погиб. Иван Евгеньевич посмертно награждён орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова", - добавили в штабе.

https://ria.ru/20230914/pamyatnik-1896342942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, республика башкортостан, бабаево