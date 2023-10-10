https://ria.ru/20231010/otoplenie-1901835638.html

В подшефном районе Оренбуржья в ЛНР начинается отопительный сезон

В подшефном районе Оренбуржья в ЛНР начинается отопительный сезон - РИА Новости, 10.10.2023

В подшефном районе Оренбуржья в ЛНР начинается отопительный сезон

Оренбургские коммунальщики завершают подготовку к зиме объектов в подшефном Перевальском районе ЛНР, чтобы к концу октября подключить теплоснабжение, сообщили в РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:59

2023-10-10T09:59

2023-10-10T17:49

надежные люди

луганская народная республика

оренбургская область

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УФА, 10 окт – РИА Новости. Оренбургские коммунальщики завершают подготовку к зиме объектов в подшефном Перевальском районе ЛНР, чтобы к концу октября подключить теплоснабжение, сообщили в пресс-службе областного правительства. Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР. "Специалисты из Оренбуржья завершают подготовку к зиме объектов в подшефном Перевальском районе Луганской народной республики. На восстановительных работах в ЛНР задействованы 36 наших специалистов и две единицы техники", - говорится в сообщении. По данным областных властей, здесь с начала года установлены 4 газовых и угольных котельных, смонтированы твердотопливные и газовые котлы на 13 объектах образования и культуры. Обновлены системы отопления на 8 социально-значимых объектах. Новое оборудование получили школы, детские сады и дома культуры Перевальского района. "Сейчас строители заканчивают работы на последнем объекте – в здании Перевальского районного дома культуры. Его готовность к предстоящей зиме на сегодня – более 80%. Все работы будут завершены до конца октября. Восстановлением коммунальной инфраструктуры в подшефной территории Оренбургская область занимается уже второй год. В прошлом году оренбургские специалисты заменили источники теплоснабжения на 18 социально значимых объектах", - добавили в правительстве Оренбуржья.

https://ria.ru/20231010/pomosch-1901738984.html

луганская народная республика

оренбургская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, оренбургская область