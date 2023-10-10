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В подшефном районе Оренбуржья в ЛНР начинается отопительный сезон - РИА Новости, 10.10.2023
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09:59 10.10.2023 (обновлено: 17:49 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/otoplenie-1901835638.html
В подшефном районе Оренбуржья в ЛНР начинается отопительный сезон
В подшефном районе Оренбуржья в ЛНР начинается отопительный сезон - РИА Новости, 10.10.2023
В подшефном районе Оренбуржья в ЛНР начинается отопительный сезон
Оренбургские коммунальщики завершают подготовку к зиме объектов в подшефном Перевальском районе ЛНР, чтобы к концу октября подключить теплоснабжение, сообщили в РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:59
2023-10-10T17:49
надежные люди
луганская народная республика
оренбургская область
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УФА, 10 окт – РИА Новости. Оренбургские коммунальщики завершают подготовку к зиме объектов в подшефном Перевальском районе ЛНР, чтобы к концу октября подключить теплоснабжение, сообщили в пресс-службе областного правительства. Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР. "Специалисты из Оренбуржья завершают подготовку к зиме объектов в подшефном Перевальском районе Луганской народной республики. На восстановительных работах в ЛНР задействованы 36 наших специалистов и две единицы техники", - говорится в сообщении. По данным областных властей, здесь с начала года установлены 4 газовых и угольных котельных, смонтированы твердотопливные и газовые котлы на 13 объектах образования и культуры. Обновлены системы отопления на 8 социально-значимых объектах. Новое оборудование получили школы, детские сады и дома культуры Перевальского района. "Сейчас строители заканчивают работы на последнем объекте – в здании Перевальского районного дома культуры. Его готовность к предстоящей зиме на сегодня – более 80%. Все работы будут завершены до конца октября. Восстановлением коммунальной инфраструктуры в подшефной территории Оренбургская область занимается уже второй год. В прошлом году оренбургские специалисты заменили источники теплоснабжения на 18 социально значимых объектах", - добавили в правительстве Оренбуржья.
https://ria.ru/20231010/pomosch-1901738984.html
луганская народная республика
оренбургская область
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луганская народная республика, оренбургская область
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Оренбургская область
В подшефном районе Оренбуржья в ЛНР начинается отопительный сезон

Коммунальщики Оренбуржья начинают отопительный сезон в подшефном районе ЛНР

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖители дома держат руки над батареей
Жители дома держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жители дома держат руки над батареей. Архивное фото
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УФА, 10 окт – РИА Новости. Оренбургские коммунальщики завершают подготовку к зиме объектов в подшефном Перевальском районе ЛНР, чтобы к концу октября подключить теплоснабжение, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР.
"Специалисты из Оренбуржья завершают подготовку к зиме объектов в подшефном Перевальском районе Луганской народной республики. На восстановительных работах в ЛНР задействованы 36 наших специалистов и две единицы техники", - говорится в сообщении.
По данным областных властей, здесь с начала года установлены 4 газовых и угольных котельных, смонтированы твердотопливные и газовые котлы на 13 объектах образования и культуры. Обновлены системы отопления на 8 социально-значимых объектах. Новое оборудование получили школы, детские сады и дома культуры Перевальского района.
"Сейчас строители заканчивают работы на последнем объекте – в здании Перевальского районного дома культуры. Его готовность к предстоящей зиме на сегодня – более 80%. Все работы будут завершены до конца октября. Восстановлением коммунальной инфраструктуры в подшефной территории Оренбургская область занимается уже второй год. В прошлом году оренбургские специалисты заменили источники теплоснабжения на 18 социально значимых объектах", - добавили в правительстве Оренбуржья.
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Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаОренбургская область
 
 
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