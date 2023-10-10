https://ria.ru/20231010/otkhody-1901836732.html

Объект обработки ТКО мощностью 400 тысяч тонн в год возведут в Приангарье

Объект обработки ТКО мощностью 400 тысяч тонн в год возведут в Приангарье - РИА Новости, 10.10.2023

Объект обработки ТКО мощностью 400 тысяч тонн в год возведут в Приангарье

В Иркутской области приступили к реализации проекта по строительству объекта обработки твердых коммунальных отходов мощностью более 400 тысяч тонн в год,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:55

2023-10-10T17:55

2023-10-10T17:55

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

виктория абрамченко

дмитрий тетенькин

российский экологический оператор

россия

жкх

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ИРКУТСК, 10 окт — РИА новости. В Иркутской области приступили к реализации проекта по строительству объекта обработки твердых коммунальных отходов мощностью более 400 тысяч тонн в год, сообщил на пленарном заседании Российского экологического форума губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на пленарном заседании Российского экологического форума в Москве рассказал о работе по созданию в Приангарье инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Участие в заседании приняла заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин, генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.Игорь Кобзев доложил, что ежегодно в регионе накапливается около 800 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. На территории области расположены 25 объектов обращения с ТКО еще два полигона находятся на стадии оформления разрешительной документации. Но этого недостаточно."Региону необходима инфраструктура, соответствующая современным требованиям действующего экологического законодательства. Для этого мы приступили к реализации значимого комплексного объекта мощностью обработки ТКО до 405 тыс. тонн в год и мощностью утилизации до 141 тысячи тонн в год. Строительство запланировано за счет льготного финансирования ППК "Российский экологический оператор" и капитального гранта из средств областного бюджета в размере 1,5 миллиарда рублей. Общая стоимость объекта – 2,9 миллиарда рублей", – сказал Кобзев.По мощности объект станет крупнейшим за Уралом и позволит достичь 51% показателя по сортировке твердых коммунальных отходов, 26% по доле направленных на утилизацию ТКО. Для достижения к 2030 году 100% показателя по сортировке и снижению в два раза количества захораниваемых отходов региону необходимо еще 10 комплексных объектов ТКО. Сейчас разрабатывается проектная документация по семи объектам.Также Кобзев внес предложение как не допустить рост тарифов на услугу регоператора для потребителей. Одним из новых механизмов может быть использование экологически "окрашенных платежей" предприятий, которые можно направить на создание инфраструктуры по обращению с ТКО.Во время совещания обсудили также вопрос создания полноценной системы обращения с ТКО на Байкальской природной территории. Для обеспечения схемы транспортировки и размещения ТКО из центральной экологической зоны существует потребность в проектировании и строительстве четырёх объектов. Губернатор предложил рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации, установив возможность получения тарифа на утилизацию отходов путем биокомпостирования.

https://ria.ru/20230906/modernizatsiya-1894516982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, игорь кобзев, виктория абрамченко, дмитрий тетенькин, российский экологический оператор, россия, жкх