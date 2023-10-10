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СМИ: США и Венесуэла близки к заключению сделки по ослаблению санкций
СМИ: США и Венесуэла близки к заключению сделки по ослаблению санкций - РИА Новости, 10.10.2023
СМИ: США и Венесуэла близки к заключению сделки по ослаблению санкций
США и Венесуэла близки к заключению договорённости по облегчению длящегося многие годы режима санкций против латиноамериканской страны, передает агентство... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T23:17
2023-10-10T23:17
2023-10-10T23:17
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венесуэла
сша
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США и Венесуэла близки к заключению договорённости по облегчению длящегося многие годы режима санкций против латиноамериканской страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По информации агентства, послабления затронут нефтяной и банковский сектора венесуэльской экономики. Взамен Вашингтон требует от Каракаса принятия мер, которые позволят провести в стране "свободные и демократические" президентские выборы, а также снять запрет на участие в гонке за высший государственный пост кандидатов из оппозиции. Как уточняет агентство, предполагаемая сделка носит неформальный характер.
https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895094218.html
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в мире, цены на нефть, венесуэла, сша, вашингтон (штат)
В мире, Цены на нефть, Венесуэла, США, Вашингтон (штат)
СМИ: США и Венесуэла близки к заключению сделки по ослаблению санкций
Блумберг: США и Венесуэла близки к заключению сделки по ослаблению санкций