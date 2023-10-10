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Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 10.10.2023

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается последние две недели, на прошлой неделе было на 7,7% меньше по сравнению с предыдущей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:24

2023-10-10T12:24

2023-10-10T12:24

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается последние две недели, на прошлой неделе было на 7,7% меньше по сравнению с предыдущей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В России за последние две недели отмечается снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, на 40-ой неделе по сравнению с прошлой показатель заболеваемости снизился на 7,7%", - говорится в сообщении. Отмечается, что порядка 99% установленных респираторных вирусов являются вирусами негриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа составляет 1%. В субъектах РФ продолжается Всероссийская прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день привито более 32,5 миллиона человек, добавили в ведомстве.

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2023

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество