Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/orvi-1901725823.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 10.10.2023
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается последние две недели, на прошлой неделе было на 7,7% меньше по сравнению с предыдущей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:24
2023-10-10T12:24
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894696734_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9774befb351d18f9718a633182c65f05.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается последние две недели, на прошлой неделе было на 7,7% меньше по сравнению с предыдущей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В России за последние две недели отмечается снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, на 40-ой неделе по сравнению с прошлой показатель заболеваемости снизился на 7,7%", - говорится в сообщении. Отмечается, что порядка 99% установленных респираторных вирусов являются вирусами негриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа составляет 1%. В субъектах РФ продолжается Всероссийская прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день привито более 32,5 миллиона человек, добавили в ведомстве.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894696734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_156a408099871baa161b9d470932b122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается вторую неделю подряд

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКампания по вакцинации от гриппа
Кампания по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Кампания по вакцинации от гриппа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается последние две недели, на прошлой неделе было на 7,7% меньше по сравнению с предыдущей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В России за последние две недели отмечается снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, на 40-ой неделе по сравнению с прошлой показатель заболеваемости снизился на 7,7%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что порядка 99% установленных респираторных вирусов являются вирусами негриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа составляет 1%.
В субъектах РФ продолжается Всероссийская прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день привито более 32,5 миллиона человек, добавили в ведомстве.
Опрос
Вы делаете сезонные прививки?
Проголосовали:20007
20 сентября, 14:13
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала