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Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 10.10.2023
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается последние две недели, на прошлой неделе было на 7,7% меньше по сравнению с предыдущей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:24
2023-10-10T12:24
2023-10-10T12:24
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается последние две недели, на прошлой неделе было на 7,7% меньше по сравнению с предыдущей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В России за последние две недели отмечается снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, на 40-ой неделе по сравнению с прошлой показатель заболеваемости снизился на 7,7%", - говорится в сообщении. Отмечается, что порядка 99% установленных респираторных вирусов являются вирусами негриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа составляет 1%. В субъектах РФ продолжается Всероссийская прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день привито более 32,5 миллиона человек, добавили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается вторую неделю подряд
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается последние две недели, на прошлой неделе было на 7,7% меньше по сравнению с предыдущей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В России за последние две недели отмечается снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, на 40-ой неделе по сравнению с прошлой показатель заболеваемости снизился на 7,7%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что порядка 99% установленных респираторных вирусов являются вирусами негриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа составляет 1%.
В субъектах РФ продолжается Всероссийская прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день привито более 32,5 миллиона человек, добавили в ведомстве.