https://ria.ru/20231010/orden-1901727445.html
Путину передали орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова
Путину передали орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 10.10.2023
Путину передали орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова
Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова был передан президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:27
2023-10-10T12:27
2023-10-10T12:27
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владимир путин
дмитрий песков
рамзан кадыров
общество
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова был передан президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером один был "только что" вручен главе государства Владимиру Путину, указ о присвоении был подписан еще в 2007 году. "Насколько я знаю, речь идет о том, что он был передан", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, была ли награда вручена при личной встрече, или же орден был передан главе государства. Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова - высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году в результате теракта. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой.
https://ria.ru/20230522/orden-1873316622.html
https://ria.ru/20231009/orden-1901524029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, дмитрий песков, рамзан кадыров, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Общество
Путину передали орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова
Песков: Путину передали орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова был передан президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров
заявил, что орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером один был "только что" вручен главе государства Владимиру Путину, указ о присвоении был подписан еще в 2007 году.
Додик лично вручит Путину орден Республики Сербской
"Насколько я знаю, речь идет о том, что он был передан", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, была ли награда вручена при личной встрече, или же орден был передан главе государства.
Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова - высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году в результате теракта. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой.
Путину передали высшую награду Чечни, присвоенную в 2007 году