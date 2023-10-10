https://ria.ru/20231010/orden-1901727445.html

Путину передали орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова

Путину передали орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 10.10.2023

Путину передали орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова

Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова был передан президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:27

2023-10-10T12:27

2023-10-10T12:27

россия

владимир путин

дмитрий песков

рамзан кадыров

общество

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова был передан президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером один был "только что" вручен главе государства Владимиру Путину, указ о присвоении был подписан еще в 2007 году. "Насколько я знаю, речь идет о том, что он был передан", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, была ли награда вручена при личной встрече, или же орден был передан главе государства. Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова - высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году в результате теракта. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой.

https://ria.ru/20230522/orden-1873316622.html

https://ria.ru/20231009/orden-1901524029.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, дмитрий песков, рамзан кадыров, общество