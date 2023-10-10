https://ria.ru/20231010/opiski-1901825768.html

Мэрия Архангельска объяснила шесть ошибок и описок в ответе на запрос

Мэрия Архангельска объяснила шесть ошибок и описок в ответе на запрос - РИА Новости, 10.10.2023

Мэрия Архангельска объяснила шесть ошибок и описок в ответе на запрос

Многочисленные ошибки в тексте официального ответа архангельских властей местному жителю появились из-за нехватки специалистов по работе с обращениями... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:07

2023-10-10T17:07

2023-10-10T19:02

архангельск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg

МУРМАНСК, 10 окт — РИА Новости. Многочисленные ошибки в тексте официального ответа архангельских властей местному жителю появились из-за нехватки специалистов по работе с обращениями населения, заявили РИА Новости в администрации городского округа."Мы не снимаем с себя ответственность и сожалеем, что так произошло. Каждый документ у нас проходит через пять-шесть фильтров, но сейчас начался сезон заболеваний ОРВИ, на больничный ушло много специалистов. Людей не хватает", — рассказала РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Ирина Буйновская.Ранее в соцсетях появился скрин ответа департамента градостроительства Архангельска на запрос местного жителя. В коротком документе содержится большое количество опечаток и ошибок — "лигитимный", "жома" (вместо "дома"), "админситрация", "рассморев" и другие.Как добавила собеседница агентства, по итогам внутреннего расследования "сделаны оргвыводы".

https://ria.ru/20211215/opechatki-1763950346.html

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

архангельск, общество