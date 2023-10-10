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Мэрия Архангельска объяснила шесть ошибок и описок в ответе на запрос - РИА Новости, 10.10.2023
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17:07 10.10.2023 (обновлено: 19:02 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/opiski-1901825768.html
Мэрия Архангельска объяснила шесть ошибок и описок в ответе на запрос
Мэрия Архангельска объяснила шесть ошибок и описок в ответе на запрос - РИА Новости, 10.10.2023
Мэрия Архангельска объяснила шесть ошибок и описок в ответе на запрос
Многочисленные ошибки в тексте официального ответа архангельских властей местному жителю появились из-за нехватки специалистов по работе с обращениями... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:07
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архангельск
общество
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МУРМАНСК, 10 окт — РИА Новости. Многочисленные ошибки в тексте официального ответа архангельских властей местному жителю появились из-за нехватки специалистов по работе с обращениями населения, заявили РИА Новости в администрации городского округа."Мы не снимаем с себя ответственность и сожалеем, что так произошло. Каждый документ у нас проходит через пять-шесть фильтров, но сейчас начался сезон заболеваний ОРВИ, на больничный ушло много специалистов. Людей не хватает", — рассказала РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Ирина Буйновская.Ранее в соцсетях появился скрин ответа департамента градостроительства Архангельска на запрос местного жителя. В коротком документе содержится большое количество опечаток и ошибок — "лигитимный", "жома" (вместо "дома"), "админситрация", "рассморев" и другие.Как добавила собеседница агентства, по итогам внутреннего расследования "сделаны оргвыводы".
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архангельск, общество
Архангельск, Общество
Мэрия Архангельска объяснила шесть ошибок и описок в ответе на запрос

Мэрия Архангельска: шесть описок в ответе стали следствием дефицита кадров

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
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МУРМАНСК, 10 окт — РИА Новости. Многочисленные ошибки в тексте официального ответа архангельских властей местному жителю появились из-за нехватки специалистов по работе с обращениями населения, заявили РИА Новости в администрации городского округа.
© Олег Черненко/VkontakteОтвет мэрии Архангельска, полученный жильцами дома 18 по улице Садовой
Ответ мэрии Архангельска, полученный жильцами дома 18 по улице Садовая
© Олег Черненко/Vkontakte
Ответ мэрии Архангельска, полученный жильцами дома 18 по улице Садовой
"Мы не снимаем с себя ответственность и сожалеем, что так произошло. Каждый документ у нас проходит через пять-шесть фильтров, но сейчас начался сезон заболеваний ОРВИ, на больничный ушло много специалистов. Людей не хватает", — рассказала РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Ирина Буйновская.
Ранее в соцсетях появился скрин ответа департамента градостроительства Архангельска на запрос местного жителя. В коротком документе содержится большое количество опечаток и ошибок — "лигитимный", "жома" (вместо "дома"), "админситрация", "рассморев" и другие.
Как добавила собеседница агентства, по итогам внутреннего расследования "сделаны оргвыводы".
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