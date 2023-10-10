https://ria.ru/20231010/opiski-1901825768.html
Мэрия Архангельска объяснила шесть ошибок и описок в ответе на запрос
Мэрия Архангельска объяснила шесть ошибок и описок в ответе на запрос - РИА Новости, 10.10.2023
Мэрия Архангельска объяснила шесть ошибок и описок в ответе на запрос
Многочисленные ошибки в тексте официального ответа архангельских властей местному жителю появились из-за нехватки специалистов по работе с обращениями... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:07
2023-10-10T17:07
2023-10-10T19:02
архангельск
общество
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МУРМАНСК, 10 окт — РИА Новости. Многочисленные ошибки в тексте официального ответа архангельских властей местному жителю появились из-за нехватки специалистов по работе с обращениями населения, заявили РИА Новости в администрации городского округа."Мы не снимаем с себя ответственность и сожалеем, что так произошло. Каждый документ у нас проходит через пять-шесть фильтров, но сейчас начался сезон заболеваний ОРВИ, на больничный ушло много специалистов. Людей не хватает", — рассказала РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Ирина Буйновская.Ранее в соцсетях появился скрин ответа департамента градостроительства Архангельска на запрос местного жителя. В коротком документе содержится большое количество опечаток и ошибок — "лигитимный", "жома" (вместо "дома"), "админситрация", "рассморев" и другие.Как добавила собеседница агентства, по итогам внутреннего расследования "сделаны оргвыводы".
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архангельск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельск, общество
Мэрия Архангельска объяснила шесть ошибок и описок в ответе на запрос
Мэрия Архангельска: шесть описок в ответе стали следствием дефицита кадров
МУРМАНСК, 10 окт — РИА Новости. Многочисленные ошибки в тексте официального ответа архангельских властей местному жителю появились из-за нехватки специалистов по работе с обращениями населения, заявили РИА Новости в администрации городского округа.
"Мы не снимаем с себя ответственность и сожалеем, что так произошло. Каждый документ у нас проходит через пять-шесть фильтров, но сейчас начался сезон заболеваний ОРВИ, на больничный ушло много специалистов. Людей не хватает", — рассказала РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Ирина Буйновская.
Ранее в соцсетях появился скрин ответа департамента градостроительства Архангельска на запрос местного жителя. В коротком документе содержится большое количество опечаток и ошибок — "лигитимный", "жома" (вместо "дома"), "админситрация", "рассморев" и другие.
Как добавила собеседница агентства, по итогам внутреннего расследования "сделаны оргвыводы".
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