https://ria.ru/20231010/operatsiya-1901890747.html

Наземная операция в Газе неизбежна, считает эксперт

Наземная операция в Газе неизбежна, считает эксперт - РИА Новости, 10.10.2023

Наземная операция в Газе неизбежна, считает эксперт

Наземная операция в секторе Газа неизбежна, если правительство Израиля действительно хочет добиться заявленных целей по ликвидации всей инфраструктуры движения... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T23:58

2023-10-10T23:58

2023-10-10T23:58

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палестина

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Наземная операция в секторе Газа неизбежна, если правительство Израиля действительно хочет добиться заявленных целей по ликвидации всей инфраструктуры движения ХАМАС, заявил РИА Новости профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар. "Если прислушаться к вчерашней речи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху во время обращения к народу, то это означает, что он хочет ликвидировать военный потенциал и власть ХАМАС. Это означает проведение (наземной - ред.) военной операции, так как это недостижимо лишь с воздуха. Ее начало очень вероятно в ближайшее время", - рассказал Инбар. По словам эксперта, подготовка такого рода операции занимает время, так как она существенно отличается от воздушной. Инбар отметил, что приказ о наземном вторжении может быть отдан и до формирования чрезвычайного правительства, переговоры о котором сейчас ведутся между правящей коалицией и оппозицией. Эксперт выразил уверенность, что возможная наземная операция в секторе Газа займет месяцы, поскольку военным предстоят трудоемкие задачи по обнаружению и уничтожению складов с оружием, а также поиску бойцов и руководства ХАМАС. Инбар подчеркнул, что Израиль не преследует цель захватить сектор Газа. По его словам, антиизраильская активность ХАМАС сравнима с "растущей в саду травой, которую время от времени надо косить". "Когда возникнет необходимость вернуться в анклав снова, Израиль сделает это", - заключил эксперт, отметив, что текущий конфликт против ХАМАС отличается от предыдущих лишь масштабами. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 900. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/kampaniya-1901889203.html

https://ria.ru/20231010/pogibshie-1901883699.html

https://ria.ru/20231010/tela-1901877434.html

https://ria.ru/20231010/sredstva-1901879586.html

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в мире, израиль, палестина, сша, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году