https://ria.ru/20231010/operatsiya-1901851863.html

На расстояние выстрела. Зеленскому сообщили о провале ключевой операции ВСУ

На расстояние выстрела. Зеленскому сообщили о провале ключевой операции ВСУ - РИА Новости, 10.10.2023

На расстояние выстрела. Зеленскому сообщили о провале ключевой операции ВСУ

Умело организованная оборона российской группировки войск сорвала операцию ВСУ, которые пытались разделить ее пополам, пишет в статье для 19Fortyfive отставной... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:44

2023-10-10T18:44

2023-10-10T18:50

политика

вооруженные силы украины

нато

владимир путин

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россия

республика крым

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Умело организованная оборона российской группировки войск сорвала операцию ВСУ, которые пытались разделить ее пополам, пишет в статье для 19Fortyfive отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу."Российские войска ведут умелую оборону, не позволяя ВСУ добиться столь желанного оперативного прорыва, который разделил бы силы Москвы <…> на две части", — отметил эксперт.Как напомнил офицер, такой разделяющий удар был нужен Киеву для того, чтобы приблизиться к Крыму на расстояние, с которого можно было бы обстреливать полуостров из артиллерии, но командование ВСУ потерпело неудачу.Украинские войска уже пятый месяц предпринимают попытки наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.Западные СМИ неоднократно отмечали, что существенную роль в разгроме украинских войск сыграли мощные фортификации и минные поля, которые россияне построили на всем протяжении фронта.

https://ria.ru/20231010/nato-1901787907.html

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россия

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политика, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, украина, россия, республика крым