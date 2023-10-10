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На расстояние выстрела. Зеленскому сообщили о провале ключевой операции ВСУ
На расстояние выстрела. Зеленскому сообщили о провале ключевой операции ВСУ - РИА Новости, 10.10.2023
На расстояние выстрела. Зеленскому сообщили о провале ключевой операции ВСУ
Умело организованная оборона российской группировки войск сорвала операцию ВСУ, которые пытались разделить ее пополам, пишет в статье для 19Fortyfive отставной... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:44
2023-10-10T18:44
2023-10-10T18:50
политика
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
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россия
республика крым
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Умело организованная оборона российской группировки войск сорвала операцию ВСУ, которые пытались разделить ее пополам, пишет в статье для 19Fortyfive отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу."Российские войска ведут умелую оборону, не позволяя ВСУ добиться столь желанного оперативного прорыва, который разделил бы силы Москвы <…> на две части", — отметил эксперт.Как напомнил офицер, такой разделяющий удар был нужен Киеву для того, чтобы приблизиться к Крыму на расстояние, с которого можно было бы обстреливать полуостров из артиллерии, но командование ВСУ потерпело неудачу.Украинские войска уже пятый месяц предпринимают попытки наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.Западные СМИ неоднократно отмечали, что существенную роль в разгроме украинских войск сыграли мощные фортификации и минные поля, которые россияне построили на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231010/nato-1901787907.html
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политика, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, украина, россия, республика крым
Политика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Украина, Россия, Республика Крым
На расстояние выстрела. Зеленскому сообщили о провале ключевой операции ВСУ
Офицер НАТО: ВСУ провалили операцию по прорыву в зоне СВО для артударов по Крыму