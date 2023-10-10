https://ria.ru/20231010/operatsiya-1901781870.html

Экс-силовик: Израилю придется убить тысячи палестинцев для успеха операции

Экс-силовик: Израилю придется убить тысячи палестинцев для успеха операции - РИА Новости, 10.10.2023

Экс-силовик: Израилю придется убить тысячи палестинцев для успеха операции

Израилю придется убить тысячи палестинцев для успеха своей наземной операции в секторе Газа, понеся при этом собственные потери и рискуя вызвать негативную... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:55

2023-10-10T14:55

2023-10-10T15:03

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Израилю придется убить тысячи палестинцев для успеха своей наземной операции в секторе Газа, понеся при этом собственные потери и рискуя вызвать негативную реакцию стран-соседей, заявил бывший глава службы общей безопасности Израиля Ами Аялон в интервью французской газете Figaro. Ему задали вопрос о том, не станет ли наземная операция в секторе Газа ловушкой для Израиля. "Будет очень тяжело. Знаю, что, чтобы добиться успеха, придется убить тысячи палестинцев. У меня нет ни малейшего представления о том, сколько израильских солдат и гражданских умрут", - ответил Аялон. Он также добавил, что чем больше палестинцев будет убито Израилем в секторе Газа, тем выше будет вероятность вмешательства в конфликт со стороны ливанского движения "Хезболла" на севере Израиля. Кроме того, по словам Аялона, "уровень террора" на Западном берегу возрастет. Экс-глава израильской спецслужбы также указал на непредсказуемость реакции Иордании и Египта на возможную наземную операцию в секторе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/gaza-1901778651.html

https://ria.ru/20231010/konflikt-1901768108.html

https://ria.ru/20231010/nasilie-1901779750.html

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в мире, израиль, палестина, иордания, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году