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Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы - РИА Новости, 10.10.2023
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18:41 10.10.2023 (обновлено: 23:47 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/oon-1901850761.html
Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы
Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы - РИА Новости, 10.10.2023
Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы
Россия не попала в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы по итогам выборов в Генассамблее, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:41
2023-10-10T23:47
россия
оон
в мире
албания
болгария
генеральная ассамблея оон
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ООН, 10 окт — РИА Новости. Россия не попала в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы по итогам выборов в Генассамблее, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что за два места от группы восточноевропейских государств боролись также Албания и Болгария. Первые набрали 123 голоса, вторые — 160. Москву поддержали представители 83 государств.Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая отметила, что при голосовании существенное давление на страны оказывали США."США агитировали за Албанию. Такая кампания непосредственно против нас — это беспрецедентная история. &lt;...&gt; Они здесь ходили по делегациям, рассылали сообщения, встречались лично. За Албанию кампанию вели США", — подчеркнула она.По словам Заболоцкой, в истории еще не было случаев агитации на выборах в СПЧ.Ранее Россия избиралась в состав СПЧ в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда Генассамблея ООН по инициативе США и их союзников приняла резолюцию, приостанавливающую членство страны в Совете. Решение, принятое из-за спецоперации на Украине, лишило Россию права голоса и права выступать в СПЧ. В ответ Москва прекратила свои полномочия в этом органе.Тем не менее, как указали в постпредстве России при ООН, страна решила претендовать на возвращение в состав Совета на нынешних выборах. Там подчеркнули, что Москва считает важным предотвратить дальнейшее превращение СПЧ в орган, "выполняющий задачи одной группы государств по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику".Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей. Эти страны имеют право голосовать при принятии резолюций ‎или специальных сессий, которые проводятся СПЧ. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не могут немедленно переизбираться после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎СПЧ проводит не менее трех регулярных сессий в год общей ‎протяженностью от десяти недель. Эти мероприятия проходят в марте, июне и сентябре.‎
https://ria.ru/20230927/mid-1898905679.html
https://ria.ru/20230929/prestupleniya-1899396559.html
https://ria.ru/20230906/memorandum-1894518992.html
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россия, оон, в мире, албания, болгария, генеральная ассамблея оон
Россия, ООН, В мире, Албания, Болгария, Генеральная Ассамблея ООН
Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы

Россия не попала в СПЧ ООН на выборах в Генассамблее

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 10 окт — РИА Новости. Россия не попала в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы по итогам выборов в Генассамблее, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что за два места от группы восточноевропейских государств боролись также Албания и Болгария. Первые набрали 123 голоса, вторые — 160. Москву поддержали представители 83 государств.
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Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая отметила, что при голосовании существенное давление на страны оказывали США.
«
"США агитировали за Албанию. Такая кампания непосредственно против нас — это беспрецедентная история. <...> Они здесь ходили по делегациям, рассылали сообщения, встречались лично. За Албанию кампанию вели США", — подчеркнула она.
По словам Заболоцкой, в истории еще не было случаев агитации на выборах в СПЧ.
Ранее Россия избиралась в состав СПЧ в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда Генассамблея ООН по инициативе США и их союзников приняла резолюцию, приостанавливающую членство страны в Совете. Решение, принятое из-за спецоперации на Украине, лишило Россию права голоса и права выступать в СПЧ. В ответ Москва прекратила свои полномочия в этом органе.
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Тем не менее, как указали в постпредстве России при ООН, страна решила претендовать на возвращение в состав Совета на нынешних выборах. Там подчеркнули, что Москва считает важным предотвратить дальнейшее превращение СПЧ в орган, "выполняющий задачи одной группы государств по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику".
Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей. Эти страны имеют право голосовать при принятии резолюций ‎или специальных сессий, которые проводятся СПЧ. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не могут немедленно переизбираться после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎
СПЧ проводит не менее трех регулярных сессий в год общей ‎протяженностью от десяти недель. Эти мероприятия проходят в марте, июне и сентябре.‎
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