https://ria.ru/20231010/obstrely-1901886002.html

Израиль зафиксировал обстрелы со стороны Сирии

Израиль зафиксировал обстрелы со стороны Сирии - РИА Новости, 11.10.2023

Израиль зафиксировал обстрелы со стороны Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстрелах со стороны Сирии. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-10T22:51

2023-10-10T22:51

2023-10-11T02:35

в мире

сирия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

оон

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстрелах со стороны Сирии."Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков из Сирии по израильской территории", — говорится в сообщении.По данным ЦАХАЛ, несколько снарядов пересекли территорию страны и, предположительно, упали на открытой местности. Там добавили, что израильские солдаты сейчас наносят удары по точке в Сирии, из которой велся обстрел.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.

https://radiosputnik.ria.ru/20231010/izrail-1901884428.html

https://ria.ru/20231010/potryaseniya-1901847621.html

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израиль

палестина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, оон