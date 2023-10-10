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Израиль зафиксировал обстрелы со стороны Сирии - РИА Новости, 11.10.2023
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22:51 10.10.2023 (обновлено: 02:35 11.10.2023)
https://ria.ru/20231010/obstrely-1901886002.html
Израиль зафиксировал обстрелы со стороны Сирии
Израиль зафиксировал обстрелы со стороны Сирии - РИА Новости, 11.10.2023
Израиль зафиксировал обстрелы со стороны Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстрелах со стороны Сирии. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-10T22:51
2023-10-11T02:35
в мире
сирия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
оон
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстрелах со стороны Сирии.&quot;Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков из Сирии по израильской территории&quot;, — говорится в сообщении.По данным ЦАХАЛ, несколько снарядов пересекли территорию страны и, предположительно, упали на открытой местности. Там добавили, что израильские солдаты сейчас наносят удары по точке в Сирии, из которой велся обстрел.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
https://radiosputnik.ria.ru/20231010/izrail-1901884428.html
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в мире, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, оон
В мире, Сирия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН
Израиль зафиксировал обстрелы со стороны Сирии

Армия обороны Израиля заявила об обстрелах со стороны Сирии

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстрелах со стороны Сирии.
«

"Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков из Сирии по израильской территории", — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, несколько снарядов пересекли территорию страны и, предположительно, упали на открытой местности. Там добавили, что израильские солдаты сейчас наносят удары по точке в Сирии, из которой велся обстрел.

Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
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Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
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В миреСирияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаБиньямин НетаньяхуХамасООН
 
 
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