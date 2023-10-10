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ВСУ обстреляли Белгородскую область порядка десяти раз за сутки - РИА Новости, 10.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/obstrely-1901671105.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область порядка десяти раз за сутки
ВСУ обстреляли Белгородскую область порядка десяти раз за сутки - РИА Новости, 10.10.2023
ВСУ обстреляли Белгородскую область порядка десяти раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 10 снарядов, интенсивность обстрелов региона остается низкой уже... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:16
2023-10-10T10:16
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 10 снарядов, интенсивность обстрелов региона остается низкой уже четвертый день подряд, следует из данных губернатора Вячеслава Гладкова, представленных в телеграм-канале. Во вторник губернатор опубликовал сводку об обстрелах, которые произошли в регионе 9 октября. В понедельник со стороны Украины по трем приграничным муниципалитетам было выпущено 9 снарядов, в том числе два устройства было сброшено с квадрокоптера. Кроме того, под Белгородом был сит беспилотник самолетного типа. По данным главы региона можно заметить, что с 6 октября происходит снижение интенсивности обстрелов. Так, в воскресенье было выпущено 14 снарядов, а 9 "прилетов" является наименьшим показателем с середины августа. "В Борисовском районе в селе Дубино с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечен забор. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка – установлено три прилета. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 4 минометных снаряда", - написал Гладков.Он добавил, что также в Яковлевском округе в районе села Ольховка системой ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231009/dron-1901617724.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ обстреляли Белгородскую область порядка десяти раз за сутки

Гладков: украинские войска обстреляли Белгородскую область около 10 раз за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 10 снарядов, интенсивность обстрелов региона остается низкой уже четвертый день подряд, следует из данных губернатора Вячеслава Гладкова, представленных в телеграм-канале.
Во вторник губернатор опубликовал сводку об обстрелах, которые произошли в регионе 9 октября. В понедельник со стороны Украины по трем приграничным муниципалитетам было выпущено 9 снарядов, в том числе два устройства было сброшено с квадрокоптера. Кроме того, под Белгородом был сит беспилотник самолетного типа. По данным главы региона можно заметить, что с 6 октября происходит снижение интенсивности обстрелов. Так, в воскресенье было выпущено 14 снарядов, а 9 "прилетов" является наименьшим показателем с середины августа.
"В Борисовском районе в селе Дубино с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечен забор. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка – установлено три прилета. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 4 минометных снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что также в Яковлевском округе в районе села Ольховка системой ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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