ВСУ обстреляли Белгородскую область порядка десяти раз за сутки
Гладков: украинские войска обстреляли Белгородскую область около 10 раз за сутки
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 10 снарядов, интенсивность обстрелов региона остается низкой уже четвертый день подряд, следует из данных губернатора Вячеслава Гладкова, представленных в телеграм-канале.
Во вторник губернатор опубликовал сводку об обстрелах, которые произошли в регионе 9 октября. В понедельник со стороны Украины по трем приграничным муниципалитетам было выпущено 9 снарядов, в том числе два устройства было сброшено с квадрокоптера. Кроме того, под Белгородом был сит беспилотник самолетного типа. По данным главы региона можно заметить, что с 6 октября происходит снижение интенсивности обстрелов. Так, в воскресенье было выпущено 14 снарядов, а 9 "прилетов" является наименьшим показателем с середины августа.
"В Борисовском районе в селе Дубино с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечен забор. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка – установлено три прилета. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 4 минометных снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что также в Яковлевском округе в районе села Ольховка системой ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.