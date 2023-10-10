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Два человека погибли при обстреле ВСУ Белгородской области - РИА Новости, 10.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 10.10.2023 (обновлено: 16:08 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/obstrel-1901798981.html
Два человека погибли при обстреле ВСУ Белгородской области
Два человека погибли при обстреле ВСУ Белгородской области - РИА Новости, 10.10.2023
Два человека погибли при обстреле ВСУ Белгородской области
Число погибших после обстрела села Поповка Краснояружского района возросло до двух человек, скончалась пожилая женщина, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:52
2023-10-10T16:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
украина
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Число погибших после обстрела села Поповка Краснояружского района возросло до двух человек, скончалась пожилая женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Второй человек погиб — пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи", — говорится в публикации.Как заявил ранее глава области, украинские военные дважды обстреляли Поповку. Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, погиб хозяин дома, его супруга получила тяжелые ранения.Кроме того, повреждены четыре частных дома, а также линии электро- и газоснабжения.Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года из-за регулярных обстрелов действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, украина, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Два человека погибли при обстреле ВСУ Белгородской области

Гладков: число жертв обстрела ВСУ села Поповка возросло до двух человек

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Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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БЕЛГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Число погибших после обстрела села Поповка Краснояружского района возросло до двух человек, скончалась пожилая женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Второй человек погиб — пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи", — говорится в публикации.
Как заявил ранее глава области, украинские военные дважды обстреляли Поповку. Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, погиб хозяин дома, его супруга получила тяжелые ранения.
Кроме того, повреждены четыре частных дома, а также линии электро- и газоснабжения.
Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года из-за регулярных обстрелов действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВячеслав ГладковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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