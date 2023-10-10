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В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 10.10.2023
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15:01 10.10.2023 (обновлено: 15:12 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/obstrel-1901783540.html
В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мужчина
В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 10.10.2023
В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мужчина
Пожилой мужчина погиб после повторного обстрела ВСУ поселка Поповка Краснояружского района, его супруга получила тяжелые ранения, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:01
2023-10-10T15:12
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 окт – РИА Новости. Пожилой мужчина погиб после повторного обстрела ВСУ поселка Поповка Краснояружского района, его супруга получила тяжелые ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Сегодня дважды под отстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель. Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшей будет оказана, медики доставляют ее в городскую больницу №2 города Белгорода."Оперативные службы продолжат подворовой обход территории после завершения обстрела", - добавил глава региона.Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мужчина

В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мужчина, его супруга тяжело ранена

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 окт – РИА Новости. Пожилой мужчина погиб после повторного обстрела ВСУ поселка Поповка Краснояружского района, его супруга получила тяжелые ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Сегодня дважды под отстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель. Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшей будет оказана, медики доставляют ее в городскую больницу №2 города Белгорода.
"Оперативные службы продолжат подворовой обход территории после завершения обстрела", - добавил глава региона.
Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.
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