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ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 10.10.2023
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10:02 10.10.2023 (обновлено: 11:02 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/obstrel-1901668165.html
ВСУ обстреляли Новую Каховку
ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 10.10.2023
ВСУ обстреляли Новую Каховку
Украинские войска выпустили по городу Новая Каховка Херсонской области семь ракет, сообщает в своем Telegram-канале администрация города. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:02
2023-10-10T11:02
в мире
новая каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Новая Каховка Херсонской области семь ракет, сообщает в своем Telegram-канале администрация города. Ранее сообщалось, что украинские войска утром во вторник нанесли удар по Новой Каховке. Под обстрел попали жилые дома, повреждены газопровод и линия электропередачи. "Украинские боевики нанесли бесчеловечный ракетный удар по Новой Каховке. Боевики ВСУ обстреляли спальный район города, в котором находятся только жилые дома, общежития, магазины… На данный момент известно о семи ракетах, которые прилетели по городу. Информация еще уточняется", - говорится в сообщении По данным властей, ракетный удар наносился с правого берега Днепра. "Укрофашисты в который раз выбрали именно жилой микрорайон Новой Каховки, чтобы удар был мощнее и больнее - по мирным людям, по жилым домам", - подчеркнули в администрации. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20231010/kakhovka-1901660370.html
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новая каховка
херсонская область
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в мире, новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (город)
В мире, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Днепр (город)
ВСУ обстреляли Новую Каховку

ВСУ выпустили по Новой Каховке Херсонской области семь ракет

© Фото : Новая Каховка/TelegramПоследствия обстрела Новой Каховки. 10 октября 2023
Последствия обстрела Новой Каховки. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Новая Каховка/Telegram
Последствия обстрела Новой Каховки. 10 октября 2023
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Новая Каховка Херсонской области семь ракет, сообщает в своем Telegram-канале администрация города.
Ранее сообщалось, что украинские войска утром во вторник нанесли удар по Новой Каховке. Под обстрел попали жилые дома, повреждены газопровод и линия электропередачи.
Дом, попавший под обстрел в Новой Каховке. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Новой Каховке жилые дома попали под обстрел
09:11
"Украинские боевики нанесли бесчеловечный ракетный удар по Новой Каховке. Боевики ВСУ обстреляли спальный район города, в котором находятся только жилые дома, общежития, магазины… На данный момент известно о семи ракетах, которые прилетели по городу. Информация еще уточняется", - говорится в сообщении
По данным властей, ракетный удар наносился с правого берега Днепра.
"Укрофашисты в который раз выбрали именно жилой микрорайон Новой Каховки, чтобы удар был мощнее и больнее - по мирным людям, по жилым домам", - подчеркнули в администрации.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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В миреНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныХерсонская областьДнепр (город)
 
 
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