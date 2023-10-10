https://ria.ru/20231010/obstre-1901873003.html

Пушилин рассказал об обстреле территории ДНР украинскими войсками

Пушилин рассказал об обстреле территории ДНР украинскими войсками - РИА Новости, 10.10.2023

Пушилин рассказал об обстреле территории ДНР украинскими войсками

Украинские войска за день выпустили 66 боеприпасов различного калибра по территории ДНР, применив в том числе ударный беспилотник, сообщил глава республики... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T20:49

2023-10-10T20:49

2023-10-10T20:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска за день выпустили 66 боеприпасов различного калибра по территории ДНР, применив в том числе ударный беспилотник, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Со стороны противника сегодня совершено 19 обстрелов, выпущено 66 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, ударный БПЛА. Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский районы Донецка, Никитовский район Горловки, а также Ясиноватский район", - написал Пушилин.Глава ДНР напомнил, что во вторник в Горловке в результате сброса боеприпаса с ударного дрона пострадал мирный житель, еще один подорвался на боеприпасе в Мариуполе и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.Пушилин добавил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения четыре жилых дома в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. В Петровском районе города также поврежден объект энергетики.

https://ria.ru/20231010/zelenskiy-1901671270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин