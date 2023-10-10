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Пушилин рассказал об обстреле территории ДНР украинскими войсками - РИА Новости, 10.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 10.10.2023 (обновлено: 20:59 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/obstre-1901873003.html
Пушилин рассказал об обстреле территории ДНР украинскими войсками
Пушилин рассказал об обстреле территории ДНР украинскими войсками - РИА Новости, 10.10.2023
Пушилин рассказал об обстреле территории ДНР украинскими войсками
Украинские войска за день выпустили 66 боеприпасов различного калибра по территории ДНР, применив в том числе ударный беспилотник, сообщил глава республики... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T20:49
2023-10-10T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска за день выпустили 66 боеприпасов различного калибра по территории ДНР, применив в том числе ударный беспилотник, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Со стороны противника сегодня совершено 19 обстрелов, выпущено 66 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, ударный БПЛА. Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский районы Донецка, Никитовский район Горловки, а также Ясиноватский район", - написал Пушилин.Глава ДНР напомнил, что во вторник в Горловке в результате сброса боеприпаса с ударного дрона пострадал мирный житель, еще один подорвался на боеприпасе в Мариуполе и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.Пушилин добавил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения четыре жилых дома в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. В Петровском районе города также поврежден объект энергетики.
https://ria.ru/20231010/zelenskiy-1901671270.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об обстреле территории ДНР украинскими войсками

Пушилин: ВСУ за день выпустили 66 снарядов по ДНР, применили ударный беспилотник

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Киевского района Донецка
Последствия обстрела Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска за день выпустили 66 боеприпасов различного калибра по территории ДНР, применив в том числе ударный беспилотник, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«
"Со стороны противника сегодня совершено 19 обстрелов, выпущено 66 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, ударный БПЛА. Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский районы Донецка, Никитовский район Горловки, а также Ясиноватский район", - написал Пушилин.
Глава ДНР напомнил, что во вторник в Горловке в результате сброса боеприпаса с ударного дрона пострадал мирный житель, еще один подорвался на боеприпасе в Мариуполе и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.
Пушилин добавил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения четыре жилых дома в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. В Петровском районе города также поврежден объект энергетики.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаДенис Пушилин
 
 
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