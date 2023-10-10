https://ria.ru/20231010/obstre-1901873003.html
Пушилин рассказал об обстреле территории ДНР украинскими войсками
Пушилин рассказал об обстреле территории ДНР украинскими войсками - РИА Новости, 10.10.2023
Пушилин рассказал об обстреле территории ДНР украинскими войсками
Украинские войска за день выпустили 66 боеприпасов различного калибра по территории ДНР, применив в том числе ударный беспилотник, сообщил глава республики... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T20:49
2023-10-10T20:49
2023-10-10T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893735358_0:239:3020:1937_1920x0_80_0_0_31fab5e8a3494a761558fedddf1fa3a5.jpg
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска за день выпустили 66 боеприпасов различного калибра по территории ДНР, применив в том числе ударный беспилотник, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Со стороны противника сегодня совершено 19 обстрелов, выпущено 66 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, ударный БПЛА. Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский районы Донецка, Никитовский район Горловки, а также Ясиноватский район", - написал Пушилин.Глава ДНР напомнил, что во вторник в Горловке в результате сброса боеприпаса с ударного дрона пострадал мирный житель, еще один подорвался на боеприпасе в Мариуполе и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.Пушилин добавил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения четыре жилых дома в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. В Петровском районе города также поврежден объект энергетики.
https://ria.ru/20231010/zelenskiy-1901671270.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893735358_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7647bb74baca345f945b41f1dd3fabfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об обстреле территории ДНР украинскими войсками
Пушилин: ВСУ за день выпустили 66 снарядов по ДНР, применили ударный беспилотник