https://ria.ru/20231010/ntv-1901675073.html

Путин поздравил телекомпанию НТВ с 30-летием

Путин поздравил телекомпанию НТВ с 30-летием - РИА Новости, 10.10.2023

Путин поздравил телекомпанию НТВ с 30-летием

Президент России Владимир Путин поздравил телекомпанию НТВ с 30-летием создания, отметив, что она считается одним из признанных лидеров российского телевидения... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:34

2023-10-10T10:34

2023-10-10T10:34

общество

россия

владимир путин

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телекомпанию НТВ с 30-летием создания, отметив, что она считается одним из признанных лидеров российского телевидения с проверенными временем традициями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 30-летием создания телекомпании НТВ. За прошедшие годы вы реализовали немало творческих идей, наполнили эфир яркой палитрой информационных, аналитических, просветительских проектов и программ. Сегодня НТВ по праву считается одним из признанных лидеров российского телевидения с замечательными, проверенными временем традициями", - говорится в телеграмме. По его словам, работу коллектива телекомпании отличают оперативность, достоверность и объективность в освещении важнейших событий, происходящих в стране и мире. Глава РФ отметил уважительное отношение НТВ к огромной аудитории и стремление учитывать интересы зрителей. "Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", - добавил президент.

https://ria.ru/20221011/ntv-1822778829.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, нтв (телеканал)