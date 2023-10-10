https://ria.ru/20231010/ntv-1901675073.html
Путин поздравил телекомпанию НТВ с 30-летием
Путин поздравил телекомпанию НТВ с 30-летием - РИА Новости, 10.10.2023
Путин поздравил телекомпанию НТВ с 30-летием
Президент России Владимир Путин поздравил телекомпанию НТВ с 30-летием создания, отметив, что она считается одним из признанных лидеров российского телевидения... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:34
2023-10-10T10:34
2023-10-10T10:34
общество
россия
владимир путин
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телекомпанию НТВ с 30-летием создания, отметив, что она считается одним из признанных лидеров российского телевидения с проверенными временем традициями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 30-летием создания телекомпании НТВ. За прошедшие годы вы реализовали немало творческих идей, наполнили эфир яркой палитрой информационных, аналитических, просветительских проектов и программ. Сегодня НТВ по праву считается одним из признанных лидеров российского телевидения с замечательными, проверенными временем традициями", - говорится в телеграмме. По его словам, работу коллектива телекомпании отличают оперативность, достоверность и объективность в освещении важнейших событий, происходящих в стране и мире. Глава РФ отметил уважительное отношение НТВ к огромной аудитории и стремление учитывать интересы зрителей. "Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", - добавил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, нтв (телеканал)
Общество, Россия, Владимир Путин, НТВ (телеканал)
Путин поздравил телекомпанию НТВ с 30-летием
Путин: НТВ за 30 лет стал одним из признанных лидеров российского телевидения
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил телекомпанию НТВ с 30-летием создания, отметив, что она считается одним из признанных лидеров российского телевидения с проверенными временем традициями, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 30-летием создания телекомпании НТВ. За прошедшие годы вы реализовали немало творческих идей, наполнили эфир яркой палитрой информационных, аналитических, просветительских проектов и программ. Сегодня НТВ по праву считается одним из признанных лидеров российского телевидения с замечательными, проверенными временем традициями", - говорится в телеграмме.
По его словам, работу коллектива телекомпании отличают оперативность, достоверность и объективность в освещении важнейших событий, происходящих в стране и мире. Глава РФ отметил уважительное отношение НТВ к огромной аудитории и стремление учитывать интересы зрителей.
"Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", - добавил президент.
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