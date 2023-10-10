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Нигерийцы провожают французских военных лозунгами "Долой Францию!" - РИА Новости, 10.10.2023
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22:46 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/niger-1901885425.html
Нигерийцы провожают французских военных лозунгами "Долой Францию!"
Нигерийцы провожают французских военных лозунгами "Долой Францию!" - РИА Новости, 10.10.2023
Нигерийцы провожают французских военных лозунгами "Долой Францию!"
Покидающих Нигер французских военных провожают под лозунги "Долой Францию!", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T22:46
2023-10-10T22:46
в мире
нигер
франция
мохамед базум
ниамей
эммануэль макрон
переворот в нигере — 2023
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НИАМЕЙ, 10 окт - РИА Новости. Покидающих Нигер французских военных провожают под лозунги "Долой Францию!", передает корреспондент РИА Новости. Франция начала выводить свой контингент из Нигера, сообщил РИА Новости общественник, возглавляющий "дежурные отряды" на площади сопротивления, Али Хасан."Не могу вам сказать о количестве и составе, но могу вас заверить, что это вывод французов. Мы горды… благодаря нашей армии и нашему народу все началось", - заявил Хасан. Колонна французских солдат покинули базу в городе Айору на юго-западе Нигера и прибыли в столицу страны Ниамей для дальнейшей переброски, сообщил общественник. Колонну сопровождали военные армии Нигера, собравшиеся местные жители выкрикивали различные лозунги, среди которых - "Долой Францию!" На аэродроме в Ниамее французские военные погрузились в военно-транспортный самолет с французской символикой. Часть французского контингента выводится наземным путем из Нигера в Чад, сообщил Хасан. Ранее взявшие власть в Нигере военные заявили, что операция по выводу французских сил из страны начнется 10 октября. В конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере дислоцированы порядка 1500 тысяч французских солдат.
https://ria.ru/20230926/frantsiya-1898680767.html
https://ria.ru/20230928/niger-1899133244.html
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в мире, нигер, франция, мохамед базум, ниамей, эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Мохамед Базум, Ниамей, Эммануэль Макрон, Переворот в Нигере — 2023
Нигерийцы провожают французских военных лозунгами "Долой Францию!"

Покидающих Нигер французских военных провожают под лозунги "Долой Францию!"

© РИА НовостиМитинг у французской военной базы в Нигере с требованием вывода французских солдат из страны
Митинг у французской военной базы в Нигере с требованием вывода французских солдат из страны
© РИА Новости
Митинг у французской военной базы в Нигере с требованием вывода французских солдат из страны. Архивное фото
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НИАМЕЙ, 10 окт - РИА Новости. Покидающих Нигер французских военных провожают под лозунги "Долой Францию!", передает корреспондент РИА Новости.
Франция начала выводить свой контингент из Нигера, сообщил РИА Новости общественник, возглавляющий "дежурные отряды" на площади сопротивления, Али Хасан."Не могу вам сказать о количестве и составе, но могу вас заверить, что это вывод французов. Мы горды… благодаря нашей армии и нашему народу все началось", - заявил Хасан.
Колонна французских солдат покинули базу в городе Айору на юго-западе Нигера и прибыли в столицу страны Ниамей для дальнейшей переброски, сообщил общественник. Колонну сопровождали военные армии Нигера, собравшиеся местные жители выкрикивали различные лозунги, среди которых - "Долой Францию!"
На аэродроме в Ниамее французские военные погрузились в военно-транспортный самолет с французской символикой. Часть французского контингента выводится наземным путем из Нигера в Чад, сообщил Хасан.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен
26 сентября, 12:02
Ранее взявшие власть в Нигере военные заявили, что операция по выводу французских сил из страны начнется 10 октября. В конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере дислоцированы порядка 1500 тысяч французских солдат.
Сторонники Национального совета по защите отечества в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В столице Нигера отпраздновали концертом отъезд посла Франции в Париж
28 сентября, 11:37
 
В миреНигерФранцияМохамед БазумНиамейЭммануэль МакронПереворот в Нигере — 2023
 
 
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