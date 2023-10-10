https://ria.ru/20231010/niger-1901885425.html

Нигерийцы провожают французских военных лозунгами "Долой Францию!"

Нигерийцы провожают французских военных лозунгами "Долой Францию!" - РИА Новости, 10.10.2023

Нигерийцы провожают французских военных лозунгами "Долой Францию!"

Покидающих Нигер французских военных провожают под лозунги "Долой Францию!", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T22:46

2023-10-10T22:46

2023-10-10T22:46

в мире

нигер

франция

мохамед базум

ниамей

эммануэль макрон

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893755305_2:0:2507:1409_1920x0_80_0_0_e3a16b11e0634fe7eab691b09d44b83f.jpg

НИАМЕЙ, 10 окт - РИА Новости. Покидающих Нигер французских военных провожают под лозунги "Долой Францию!", передает корреспондент РИА Новости. Франция начала выводить свой контингент из Нигера, сообщил РИА Новости общественник, возглавляющий "дежурные отряды" на площади сопротивления, Али Хасан."Не могу вам сказать о количестве и составе, но могу вас заверить, что это вывод французов. Мы горды… благодаря нашей армии и нашему народу все началось", - заявил Хасан. Колонна французских солдат покинули базу в городе Айору на юго-западе Нигера и прибыли в столицу страны Ниамей для дальнейшей переброски, сообщил общественник. Колонну сопровождали военные армии Нигера, собравшиеся местные жители выкрикивали различные лозунги, среди которых - "Долой Францию!" На аэродроме в Ниамее французские военные погрузились в военно-транспортный самолет с французской символикой. Часть французского контингента выводится наземным путем из Нигера в Чад, сообщил Хасан. Ранее взявшие власть в Нигере военные заявили, что операция по выводу французских сил из страны начнется 10 октября. В конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере дислоцированы порядка 1500 тысяч французских солдат.

https://ria.ru/20230926/frantsiya-1898680767.html

https://ria.ru/20230928/niger-1899133244.html

нигер

франция

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигер, франция, мохамед базум, ниамей, эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023