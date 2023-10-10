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Французские военные начали покидать Нигер - РИА Новости, 10.10.2023
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13:01 10.10.2023 (обновлено: 13:48 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/niger-1901740598.html
Французские военные начали покидать Нигер
Французские военные начали покидать Нигер - РИА Новости, 10.10.2023
Французские военные начали покидать Нигер
Первые французские военные начали покидать Нигер, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Генштаб страны. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:01
2023-10-10T13:48
в мире
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франция
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ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости. Первые французские военные начали покидать Нигер, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Генштаб страны.&quot;Первые отъезды начались. Они проходят согласно плану, продолжается координация&quot;, — сказали агентству в Генштабе.Взявшие власть в Нигере военные накануне заявили, что операция по выводу французских сил из страны начнется 10 октября. Согласно заявлению нового руководства Нигера, первыми страну покинут служащие, базирующиеся в городе Уаллам. Кроме того, до конца года обещают разобрать авиабазу Ниамея.В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Тогда же он сообщил, что французские военные покинут страну до конца этого года.Этого ранее потребовали мятежники, но в Париже первоначально говорили, что признают требования лишь легитимных властей.В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной сформировали Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечали французские СМИ, на эту африканскую республику приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии в бывшей метрополии. В Нигере сейчас дислоцируются около 1500 французских солдат.
https://ria.ru/20230928/niger-1899322039.html
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в мире, нигер, франция
В мире, Нигер, Франция
Французские военные начали покидать Нигер

AFP: первые французские военные начали покидать Нигер

© AP Photo / Sam MednickПосольство Франции в Ниамее
Посольство Франции в Ниамее - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Посольство Франции в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости. Первые французские военные начали покидать Нигер, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Генштаб страны.
«

"Первые отъезды начались. Они проходят согласно плану, продолжается координация", — сказали агентству в Генштабе.

Взявшие власть в Нигере военные накануне заявили, что операция по выводу французских сил из страны начнется 10 октября.
Согласно заявлению нового руководства Нигера, первыми страну покинут служащие, базирующиеся в городе Уаллам. Кроме того, до конца года обещают разобрать авиабазу Ниамея.
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В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Тогда же он сообщил, что французские военные покинут страну до конца этого года.
Этого ранее потребовали мятежники, но в Париже первоначально говорили, что признают требования лишь легитимных властей.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной сформировали Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечали французские СМИ, на эту африканскую республику приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии в бывшей метрополии.
В Нигере сейчас дислоцируются около 1500 французских солдат.
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