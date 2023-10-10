https://ria.ru/20231010/niger-1901740598.html

Французские военные начали покидать Нигер

Французские военные начали покидать Нигер - РИА Новости, 10.10.2023

Французские военные начали покидать Нигер

Первые французские военные начали покидать Нигер, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Генштаб страны. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:01

2023-10-10T13:01

2023-10-10T13:48

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ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости. Первые французские военные начали покидать Нигер, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Генштаб страны."Первые отъезды начались. Они проходят согласно плану, продолжается координация", — сказали агентству в Генштабе.Взявшие власть в Нигере военные накануне заявили, что операция по выводу французских сил из страны начнется 10 октября. Согласно заявлению нового руководства Нигера, первыми страну покинут служащие, базирующиеся в городе Уаллам. Кроме того, до конца года обещают разобрать авиабазу Ниамея.В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Тогда же он сообщил, что французские военные покинут страну до конца этого года.Этого ранее потребовали мятежники, но в Париже первоначально говорили, что признают требования лишь легитимных властей.В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной сформировали Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечали французские СМИ, на эту африканскую республику приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии в бывшей метрополии. В Нигере сейчас дислоцируются около 1500 французских солдат.

https://ria.ru/20230928/niger-1899322039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нигер, франция