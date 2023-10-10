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СМИ: Нигер заявил, что вывод из страны французских сил начнется 10 октября - РИА Новости, 10.10.2023
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02:47 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/niger-1901642672.html
СМИ: Нигер заявил, что вывод из страны французских сил начнется 10 октября
СМИ: Нигер заявил, что вывод из страны французских сил начнется 10 октября - РИА Новости, 10.10.2023
СМИ: Нигер заявил, что вывод из страны французских сил начнется 10 октября
Взявшие власть в Нигере военные заявили, что операция по выводу французских сил из страны начнется 10 октября, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T02:47
2023-10-10T02:47
нигер
франция
сахель
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
в мире
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взявшие власть в Нигере военные заявили, что операция по выводу французских сил из страны начнется 10 октября, передает агентство Франс Пресс. "Операции по отправке первой колонны в сопровождении наших сил обороны и безопасности начнутся завтра", - приводит агентство слова из заявления нигерских военных, которое было обнародовано 9 октября. Отмечается, что в заявлении не указывается направление движения колонны. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
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нигер, франция, сахель , мохамед базум, переворот в нигере — 2023, в мире
Нигер, Франция, Сахель , Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, В мире
СМИ: Нигер заявил, что вывод из страны французских сил начнется 10 октября

AFP: военные в Нигере заявили, что вывод сил Франции начнется 10 октября

© AP Photo / Sam MednickНигерские полицейские в Ниамее
Нигерские полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Нигерские полицейские в Ниамее. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взявшие власть в Нигере военные заявили, что операция по выводу французских сил из страны начнется 10 октября, передает агентство Франс Пресс.
«
"Операции по отправке первой колонны в сопровождении наших сил обороны и безопасности начнутся завтра", - приводит агентство слова из заявления нигерских военных, которое было обнародовано 9 октября.
Отмечается, что в заявлении не указывается направление движения колонны.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
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НигерФранцияСахельМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023В мире
 
 
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