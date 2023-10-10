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В Нидерландах решают, как вывезти соотечественников из Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
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15:24 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/niderlandy-1901790608.html
В Нидерландах решают, как вывезти соотечественников из Израиля
В Нидерландах решают, как вывезти соотечественников из Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
В Нидерландах решают, как вывезти соотечественников из Израиля
Нидерланды вместе с партнерами изучают возможные варианты возвращения голландцев из Израиля на родину, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:24
2023-10-10T15:24
в мире
израиль
нидерланды
палестина
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
оон
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ГААГА, 10 окт - РИА Новости. Нидерланды вместе с партнерами изучают возможные варианты возвращения голландцев из Израиля на родину, говорится в заявлении МИД страны. "В настоящее время мы изучаем с партнерами варианты чартеров для голландцев, которые хотят покинуть Израиль", - заявили в министерстве иностранных дел Нидерландов во вторник. О том, сколько всего граждан Нидерландов находятся в Израиле и на палестинских территориях, не сообщается. При этом ранее посольство Нидерландов в Тель-Авиве предупредило соотечественников, что нидерландские власти не могут помочь им покинуть Израиль. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/gaza-1901778651.html
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в мире, израиль, нидерланды, палестина, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Нидерланды, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Нидерландах решают, как вывезти соотечественников из Израиля

Нидерланды с партнерами изучают варианты возвращения голландцев из Израиля

© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства в Гааге
Здание правительства в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 10 окт - РИА Новости. Нидерланды вместе с партнерами изучают возможные варианты возвращения голландцев из Израиля на родину, говорится в заявлении МИД страны.
«
"В настоящее время мы изучаем с партнерами варианты чартеров для голландцев, которые хотят покинуть Израиль", - заявили в министерстве иностранных дел Нидерландов во вторник.
О том, сколько всего граждан Нидерландов находятся в Израиле и на палестинских территориях, не сообщается.
При этом ранее посольство Нидерландов в Тель-Авиве предупредило соотечественников, что нидерландские власти не могут помочь им покинуть Израиль.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Последствия удара ВВС Израиля в Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Около 400 человек хотят покинуть сектор Газа
14:44
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Последствия обстрела со стороны Палестины в городе Ашкелон, Израиль - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Кипр примет эвакуируемых из Израиля иностранных граждан
10:46
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильНидерландыПалестинаБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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