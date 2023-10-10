https://ria.ru/20231010/nevada-1901709494.html

Рябков: в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний

Рябков: в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний - РИА Новости, 10.10.2023

Рябков: в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний

Россия видела признаки того, что на полигоне в Неваде ведутся или велись работы по подготовке ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:58

2023-10-10T11:58

2023-10-10T13:42

сергей рябков

невада

сша

политика

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия видела признаки того, что на полигоне в Неваде ведутся или велись работы по подготовке ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."... Признаки того, что на Невадском полигоне ведутся или, по крайней мере, велись до последнего времени соответствующие работы, есть", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, может ли возможный отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ привести к новой гонке вооружений.

https://ria.ru/20231010/dvzyai-1901746065.html

невада

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Влада Копылова

сергей рябков, невада, сша, политика