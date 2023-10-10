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Рябков: в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний - РИА Новости, 10.10.2023
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11:58 10.10.2023 (обновлено: 13:42 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/nevada-1901709494.html
Рябков: в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний
Рябков: в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний - РИА Новости, 10.10.2023
Рябков: в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний
Россия видела признаки того, что на полигоне в Неваде ведутся или велись работы по подготовке ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:58
2023-10-10T13:42
сергей рябков
невада
сша
политика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия видела признаки того, что на полигоне в Неваде ведутся или велись работы по подготовке ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."... Признаки того, что на Невадском полигоне ведутся или, по крайней мере, велись до последнего времени соответствующие работы, есть", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, может ли возможный отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ привести к новой гонке вооружений.
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сергей рябков, невада, сша, политика
Сергей Рябков, Невада, США, Политика
Рябков: в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний

Рябков: на полигоне в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия видела признаки того, что на полигоне в Неваде ведутся или велись работы по подготовке ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"... Признаки того, что на Невадском полигоне ведутся или, по крайней мере, велись до последнего времени соответствующие работы, есть", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, может ли возможный отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ привести к новой гонке вооружений.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Комитет Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ к 18 октября
13:15
 
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