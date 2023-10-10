https://ria.ru/20231010/nevada-1901709494.html
Рябков: в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний
Рябков: в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний - РИА Новости, 10.10.2023
Рябков: в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний
Россия видела признаки того, что на полигоне в Неваде ведутся или велись работы по подготовке ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:58
2023-10-10T11:58
2023-10-10T13:42
сергей рябков
невада
сша
политика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия видела признаки того, что на полигоне в Неваде ведутся или велись работы по подготовке ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."... Признаки того, что на Невадском полигоне ведутся или, по крайней мере, велись до последнего времени соответствующие работы, есть", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, может ли возможный отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ привести к новой гонке вооружений.
https://ria.ru/20231010/dvzyai-1901746065.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, невада, сша, политика
Сергей Рябков, Невада, США, Политика
Рябков: в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний
Рябков: на полигоне в Неваде велись работы по подготовке ядерных испытаний
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия видела признаки того, что на полигоне в Неваде ведутся или велись работы по подготовке ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"... Признаки того, что на Невадском полигоне ведутся или, по крайней мере, велись до последнего времени соответствующие работы, есть", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, может ли возможный отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ привести к новой гонке вооружений.
Комитет Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ к 18 октября