https://ria.ru/20231010/nemka-1901854099.html

СМИ: плененная ХАМАС Шани Лук незадолго до этого звонила родным

СМИ: плененная ХАМАС Шани Лук незадолго до этого звонила родным - РИА Новости, 10.10.2023

СМИ: плененная ХАМАС Шани Лук незадолго до этого звонила родным

Находящаяся, предположительно, у ХАМАС гражданка Германии Шани Л., опознанная родственниками по снятому в плену видео, незадолго до пленения выходила на связь с РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:51

2023-10-10T18:51

2023-10-10T18:51

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

германия

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михаил богданов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Находящаяся, предположительно, у ХАМАС гражданка Германии Шани Л., опознанная родственниками по снятому в плену видео, незадолго до пленения выходила на связь с родными и говорила, что направляется в бомбоубежище, сообщила мать девушки изданию Spiegel. Ранее ряд израильских СМИ опубликовал видеокадры, на которых бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Мать женщины, 30 лет назад переехавшая из Германии в Израиль, опознала на видео свою дочь Шани Л. по татуировкам. Позднее женщина на немецком языке обратилась с видеообращением в израильском телеэфире, попросив помочь в освобождении дочери. Женщина рассказала Spiegel, что общалась с дочерью незадолго до ее попадания в плен. По ее словам, 22-летняя девушка с рождения проживает в Израиле, но имеет и немецкое гражданство и несколько раз в год посещает своих дедушку и бабушку в Германии. Вечером, когда началась атака ХАМАС на Израиль, Шани сообщила матери по телефону, что садится в авто, чтобы доехать до бомбоубежища. В тот момент девушка, по словам матери, находилась на музыкальном фестивале на юге Израиля близ Газы, где, согласно сообщениям израильских СМИ, впоследствии застрелили свыше 200 посетителей. Также мать девушки рассказала, что многие друзья Шани, приехавшие на фестиваль вместе с ней, до сих пор числятся пропавшими. Ранее в МИД ФРГ подтвердили, что среди похищенных силами ХАМАС есть граждане Германии. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231010/khamas-1901719474.html

https://ria.ru/20231010/plennye-1901731409.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, германия, россия, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году