https://ria.ru/20231010/nemka-1901796759.html
Немка, кадры из Израиля с которой облетели мир, жива, сообщила ее мать
Немка, кадры из Израиля с которой облетели мир, жива, сообщила ее мать - РИА Новости, 10.10.2023
Немка, кадры из Израиля с которой облетели мир, жива, сообщила ее мать
Пропавшая гражданка Германии Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в Секторе Газа, и ей нужна срочная... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:44
2023-10-10T15:44
2023-10-10T16:49
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
германия
сектор газа
хамас
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пропавшая гражданка Германии Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в Секторе Газа, и ей нужна срочная эвакуация, сообщила в видеообращении ее мать Рикарда Лук."Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации", - сказала мать на видео, опубликованном изданием Tagesschau.Она призвала сделать все возможное для срочной эвакуации дочери из сектора Газа."Каждая минута критически важна, и мы просим, нет, требуем от немецкого правительства, чтобы оно действовало быстро. Не нужно спорить об ответственности, нужно действовать быстро и вытащить Шани из сектора Газа. Это мой отчаянный призыв ко всей стране, к Германии, помочь мне вернуть мою Шани домой и ей выздороветь. Большое спасибо", - сказала Рикарда Лук.История 22-летней Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами.
https://ria.ru/20231010/istrebiteli-1901796646.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, германия, сектор газа, хамас
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Германия, Сектор Газа, Хамас
Немка, кадры из Израиля с которой облетели мир, жива, сообщила ее мать
Мать попавшей в плен к ХАМАС гражданки Германии рассказала о ее состоянии