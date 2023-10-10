https://ria.ru/20231010/nemka-1901796759.html

Немка, кадры из Израиля с которой облетели мир, жива, сообщила ее мать

Немка, кадры из Израиля с которой облетели мир, жива, сообщила ее мать - РИА Новости, 10.10.2023

Немка, кадры из Израиля с которой облетели мир, жива, сообщила ее мать

Пропавшая гражданка Германии Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в Секторе Газа, и ей нужна срочная... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:44

2023-10-10T15:44

2023-10-10T16:49

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

германия

сектор газа

хамас

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пропавшая гражданка Германии Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в Секторе Газа, и ей нужна срочная эвакуация, сообщила в видеообращении ее мать Рикарда Лук."Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации", - сказала мать на видео, опубликованном изданием Tagesschau.Она призвала сделать все возможное для срочной эвакуации дочери из сектора Газа."Каждая минута критически важна, и мы просим, нет, требуем от немецкого правительства, чтобы оно действовало быстро. Не нужно спорить об ответственности, нужно действовать быстро и вытащить Шани из сектора Газа. Это мой отчаянный призыв ко всей стране, к Германии, помочь мне вернуть мою Шани домой и ей выздороветь. Большое спасибо", - сказала Рикарда Лук.История 22-летней Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами.

https://ria.ru/20231010/istrebiteli-1901796646.html

https://ria.ru/20231010/medpomosch-1901653681.html

израиль

германия

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, германия, сектор газа, хамас