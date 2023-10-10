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Orlen получит польскую часть газопровода "Ямал — Европа" с российской долей - РИА Новости, 11.10.2023
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21:33 10.10.2023 (обновлено: 00:03 11.10.2023)
https://ria.ru/20231010/nefteprovod-1901879017.html
Orlen получит польскую часть газопровода "Ямал — Европа" с российской долей
Orlen получит польскую часть газопровода "Ямал — Европа" с российской долей - РИА Новости, 11.10.2023
Orlen получит польскую часть газопровода "Ямал — Европа" с российской долей
Польскую часть газопровода "Ямал — Европа" передадут концерну Orlen, сообщили в компании. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-10T21:33
2023-10-11T00:03
ямал-европа (газопровод)
pkn orlen
польша
в мире
санкции в отношении россии
санкции
газпром
pgnig
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ВАРШАВА, 10 окт — РИА Новости. Польскую часть газопровода "Ямал — Европа" передадут концерну Orlen, сообщили в компании.&quot;Директор Управления по конкуренции и защите прав потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на принятие Orlen контроля над транзитной газопроводной системой Europol Gaz S.A.&quot;, — говорится в заявлении.Председатель правления концерна Даниель Обайтек заявил, что "сегодняшнее решение является еще одним шагом к восстановлению полного контроля польских субъектов над стратегической газовой инфраструктурой страны".В ноябре прошлого года Варшава изъяла долю "Газпрома" в операторе польской части газопровода "Ямал — Европа" EuRoPol GAZ. Уточнялось, что местный концерн PGNiG владеет прямо и косвенно 51,18 процента акций в уставном капитале EuRoPol GAZ. Остальные 48,82 процента акций принадлежат российской компании."Ямал — Европа" ранее был одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который использовался для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Трубопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.В апреле прошлого года Варшава внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.В ответ Москва в мае ввела ограничительные меры против EuRoPol GAZ. С тех пор "Газпрому" запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.По газопроводу "Ямал — Европа" Польша получала из России около десяти миллионов кубометров газа в год. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.
https://ria.ru/20231010/gaz-1901664495.html
https://ria.ru/20230904/neft-1894115358.html
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ямал-европа (газопровод), pkn orlen, польша, в мире, санкции в отношении россии, санкции, газпром, pgnig, экономика
Ямал-Европа (газопровод), PKN Orlen, Польша, В мире, Санкции в отношении России, Санкции, Газпром, PGNiG, Экономика
Orlen получит польскую часть газопровода "Ямал — Европа" с российской долей

Orlen заявил о передаче ему польской части "Ямал — Европы" с российской долей

© AP Photo / Sergei GritsКомпрессорная станция газопровода "Ямал — Европа"
Компрессорная станция газопровода Ямал — Европа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Компрессорная станция газопровода "Ямал — Европа". Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 окт — РИА Новости. Польскую часть газопровода "Ямал — Европа" передадут концерну Orlen, сообщили в компании.
«

"Директор Управления по конкуренции и защите прав потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на принятие Orlen контроля над транзитной газопроводной системой Europol Gaz S.A.", — говорится в заявлении.

Председатель правления концерна Даниель Обайтек заявил, что "сегодняшнее решение является еще одним шагом к восстановлению полного контроля польских субъектов над стратегической газовой инфраструктурой страны".
В ноябре прошлого года Варшава изъяла долю "Газпрома" в операторе польской части газопровода "Ямал — Европа" EuRoPol GAZ. Уточнялось, что местный концерн PGNiG владеет прямо и косвенно 51,18 процента акций в уставном капитале EuRoPol GAZ. Остальные 48,82 процента акций принадлежат российской компании.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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"Ямал — Европа" ранее был одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который использовался для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Трубопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.
В апреле прошлого года Варшава внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.
В ответ Москва в мае ввела ограничительные меры против EuRoPol GAZ. С тех пор "Газпрому" запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.
По газопроводу "Ямал — Европа" Польша получала из России около десяти миллионов кубометров газа в год. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.
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