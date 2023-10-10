Orlen получит польскую часть газопровода "Ямал — Европа" с российской долей
Orlen заявил о передаче ему польской части "Ямал — Европы" с российской долей
© AP Photo / Sergei GritsКомпрессорная станция газопровода "Ямал — Европа"
© AP Photo / Sergei Grits
Компрессорная станция газопровода "Ямал — Европа". Архивное фото
ВАРШАВА, 10 окт — РИА Новости. Польскую часть газопровода "Ямал — Европа" передадут концерну Orlen, сообщили в компании.
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"Директор Управления по конкуренции и защите прав потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на принятие Orlen контроля над транзитной газопроводной системой Europol Gaz S.A.", — говорится в заявлении.
Председатель правления концерна Даниель Обайтек заявил, что "сегодняшнее решение является еще одним шагом к восстановлению полного контроля польских субъектов над стратегической газовой инфраструктурой страны".
В ноябре прошлого года Варшава изъяла долю "Газпрома" в операторе польской части газопровода "Ямал — Европа" EuRoPol GAZ. Уточнялось, что местный концерн PGNiG владеет прямо и косвенно 51,18 процента акций в уставном капитале EuRoPol GAZ. Остальные 48,82 процента акций принадлежат российской компании.
"Ямал — Европа" ранее был одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который использовался для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Трубопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.
В апреле прошлого года Варшава внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.
По газопроводу "Ямал — Европа" Польша получала из России около десяти миллионов кубометров газа в год. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.