https://ria.ru/20231010/nefteprovod-1901879017.html

Orlen получит польскую часть газопровода "Ямал — Европа" с российской долей

Orlen получит польскую часть газопровода "Ямал — Европа" с российской долей - РИА Новости, 11.10.2023

Orlen получит польскую часть газопровода "Ямал — Европа" с российской долей

Польскую часть газопровода "Ямал — Европа" передадут концерну Orlen, сообщили в компании. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-10T21:33

2023-10-10T21:33

2023-10-11T00:03

ямал-европа (газопровод)

pkn orlen

польша

в мире

санкции в отношении россии

санкции

газпром

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ВАРШАВА, 10 окт — РИА Новости. Польскую часть газопровода "Ямал — Европа" передадут концерну Orlen, сообщили в компании."Директор Управления по конкуренции и защите прав потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на принятие Orlen контроля над транзитной газопроводной системой Europol Gaz S.A.", — говорится в заявлении.Председатель правления концерна Даниель Обайтек заявил, что "сегодняшнее решение является еще одним шагом к восстановлению полного контроля польских субъектов над стратегической газовой инфраструктурой страны".В ноябре прошлого года Варшава изъяла долю "Газпрома" в операторе польской части газопровода "Ямал — Европа" EuRoPol GAZ. Уточнялось, что местный концерн PGNiG владеет прямо и косвенно 51,18 процента акций в уставном капитале EuRoPol GAZ. Остальные 48,82 процента акций принадлежат российской компании."Ямал — Европа" ранее был одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который использовался для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Трубопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.В апреле прошлого года Варшава внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.В ответ Москва в мае ввела ограничительные меры против EuRoPol GAZ. С тех пор "Газпрому" запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.По газопроводу "Ямал — Европа" Польша получала из России около десяти миллионов кубометров газа в год. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.

https://ria.ru/20231010/gaz-1901664495.html

https://ria.ru/20230904/neft-1894115358.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ямал-европа (газопровод), pkn orlen, польша, в мире, санкции в отношении россии, санкции, газпром, pgnig, экономика