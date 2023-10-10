https://ria.ru/20231010/neft-1901702710.html

МВФ оценил, как повлиял потолок цен на нефть на российский экспорт

МВФ оценил, как повлиял потолок цен на нефть на российский экспорт - РИА Новости, 10.10.2023

МВФ оценил, как повлиял потолок цен на нефть на российский экспорт

Несмотря на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, она торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель, а экспорт энергоносителей... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:44

2023-10-10T11:44

2023-10-10T11:44

экономика

россия

мвф

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Несмотря на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, она торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель, а экспорт энергоносителей остается стабильным, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). "Западные санкции на экспорт российской сырой нефти имели смешанные эффекты: экспортные потоки российской нефти остаются довольно стабильными", - указано в опубликованном документе. Кроме того, как отмечается, "российская нефть торгуется выше потолка цены в 60 долларов", а размер "незападного" флота танкеров, которые ее перевозят, вырос наряду с созданием Москвой собственной системы страхования морских перевозок. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20231001/potolok-1899785934.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, мвф