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МВФ оценил, как повлиял потолок цен на нефть на российский экспорт - РИА Новости, 10.10.2023
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11:44 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/neft-1901702710.html
МВФ оценил, как повлиял потолок цен на нефть на российский экспорт
МВФ оценил, как повлиял потолок цен на нефть на российский экспорт - РИА Новости, 10.10.2023
МВФ оценил, как повлиял потолок цен на нефть на российский экспорт
Несмотря на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, она торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель, а экспорт энергоносителей... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:44
2023-10-10T11:44
экономика
россия
мвф
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Несмотря на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, она торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель, а экспорт энергоносителей остается стабильным, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). "Западные санкции на экспорт российской сырой нефти имели смешанные эффекты: экспортные потоки российской нефти остаются довольно стабильными", - указано в опубликованном документе. Кроме того, как отмечается, "российская нефть торгуется выше потолка цены в 60 долларов", а размер "незападного" флота танкеров, которые ее перевозят, вырос наряду с созданием Москвой собственной системы страхования морских перевозок. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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экономика, россия, мвф
Экономика, Россия, МВФ
МВФ оценил, как повлиял потолок цен на нефть на российский экспорт

МВФ: несмотря на потолок цен, нефть из России торгуется выше $60 за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Несмотря на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, она торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель, а экспорт энергоносителей остается стабильным, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).
"Западные санкции на экспорт российской сырой нефти имели смешанные эффекты: экспортные потоки российской нефти остаются довольно стабильными", - указано в опубликованном документе.
Кроме того, как отмечается, "российская нефть торгуется выше потолка цены в 60 долларов", а размер "незападного" флота танкеров, которые ее перевозят, вырос наряду с созданием Москвой собственной системы страхования морских перевозок.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Эксперт Bloomberg призвал отменить потолок цен на российскую нефть
1 октября, 18:35
 
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