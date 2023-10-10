МВФ оценил, как повлиял потолок цен на нефть на российский экспорт
МВФ: несмотря на потолок цен, нефть из России торгуется выше $60 за баррель
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Несмотря на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, она торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель, а экспорт энергоносителей остается стабильным, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).
"Западные санкции на экспорт российской сырой нефти имели смешанные эффекты: экспортные потоки российской нефти остаются довольно стабильными", - указано в опубликованном документе.
Кроме того, как отмечается, "российская нефть торгуется выше потолка цены в 60 долларов", а размер "незападного" флота танкеров, которые ее перевозят, вырос наряду с созданием Москвой собственной системы страхования морских перевозок.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.