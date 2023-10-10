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Госдума снизила НДС на детские товары - РИА Новости, 10.10.2023
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14:26 10.10.2023 (обновлено: 14:35 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/nds-1901772174.html
Госдума снизила НДС на детские товары
Госдума снизила НДС на детские товары - РИА Новости, 10.10.2023
Госдума снизила НДС на детские товары
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:26
2023-10-10T14:35
экономика
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Это еще одна мера, направленная на поддержку отечественных производителей, импортозамещение на рынке товаров для детей, пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Принятие закона позволит дополнительно поддержать отечественные компании, которые производят товары для ухода за новорожденными, отмечал он. Закон включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. НДС для них снизится с 20% до 10%. Согласно пояснительной записке, снижение налоговой нагрузки на производителей детских товаров должно стимулировать потребительский спрос и рост рынка. Новый закон позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 миллиардов рублей ежегодно, "что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан и… поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары", пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он напоминал, что в апреле текущего года власти РФ аналогичным образом снизили НДС на кроватки для малышей. Льготами по этому налогу также уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества. Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по этому налогу является квартал. Таким образом, вступление закона в силу ожидается не раньше 1 января 2024 года.
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экономика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Госдума снизила НДС на детские товары

Госдума снизила НДС до десяти процентов на соски, манежи и другие детские товары

© Depositphotos.com / yanlevМать кормит ребёнка из бутылочки для вскармливания
Мать кормит ребёнка из бутылочки для вскармливания - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Depositphotos.com / yanlev
Мать кормит ребёнка из бутылочки для вскармливания. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%.
Это еще одна мера, направленная на поддержку отечественных производителей, импортозамещение на рынке товаров для детей, пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Принятие закона позволит дополнительно поддержать отечественные компании, которые производят товары для ухода за новорожденными, отмечал он.
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Закон включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. НДС для них снизится с 20% до 10%.
Согласно пояснительной записке, снижение налоговой нагрузки на производителей детских товаров должно стимулировать потребительский спрос и рост рынка. Новый закон позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 миллиардов рублей ежегодно, "что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан и… поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары", пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин.
При этом он напоминал, что в апреле текущего года власти РФ аналогичным образом снизили НДС на кроватки для малышей. Льготами по этому налогу также уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.
Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по этому налогу является квартал. Таким образом, вступление закона в силу ожидается не раньше 1 января 2024 года.
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ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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