https://ria.ru/20231010/nauka-1901532085.html

Ученые предложили глицин в качестве элемента медицинской электроники

Ученые предложили глицин в качестве элемента медицинской электроники - РИА Новости, 10.10.2023

Ученые предложили глицин в качестве элемента медицинской электроники

Усилить пьезоэлектрический эффект в кристаллах глицина смогли ученые из МИЭТ в составе международной группы. По их словам, с помощью механической полировки... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T07:00

2023-10-10T07:00

2023-10-10T07:00

наука

россия

общество

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

португалия

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864817094_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_056f64a7ad6c90939c5936d3c98331aa.jpg

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Усилить пьезоэлектрический эффект в кристаллах глицина смогли ученые из МИЭТ в составе международной группы. По их словам, с помощью механической полировки модификации этой аминокислоты можно увеличить эффективность пьезоэлектрического отклика от трех до пяти раз по сравнению с обычными кристаллами. Проделанная работа важна для создания биосовместимых электромеханических устройств малого размера, пояснили исследователи. Результаты опубликованы в Physica Scripta.Разработка микро- и наноразмерных электрических приборов, совместимых с организмом человека, является важным направлением в медицине высоких технологий. Например, как показали исследования, электростимуляция клеток ускоряет заживление ран, а встраивание электрических элементов в различные имплантаты улучшает их управляемость, рассказали ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" (МИЭТ).Они пояснили, что сейчас для изготовления такой электроники используют полимеры и композиты, обладающие достаточно большим "сродством" с человеческими тканями, однако наиболее близкими для организма являются те материалы, которые изготовлены из соединений, присутствующих в теле человека в большом количестве.Примером такого вещества может служить глицин – простейшая аминокислота, которая является нейромедиатором в центральной нервной системе и присутствует во многих белках живых организмов. В твердом состоянии это соединение представляет собой кристаллы, которые могут иметь разное внутреннее строение.Некоторые кристаллические вещества демонстрируют пьезоэлектрический эффект, благодаря которому способны проводить ток при приложении механического усилия, например сжатия. Также в упорядоченных структурах может образовываться движение заряженных частиц при повышении температуры – такой эффект называется сегнетоэлектрическим, пояснили специалисты.Исследователи из МИЭТ и МИРЭА вместе с учеными Португалии и Нидерландов разработали способ повышения электрической "эффективности" кристаллов γ-глицина путем локальной механической полировки."Полированные на молекулярном уровне кристаллы демонстрировали улучшенную пьезо- и сегнетоэлектрическую активность и более эффективное переключение под воздействием электрического поля", – пояснил доцент Института перспективных материалов и технологий Максим Силибин.Исследователь рассказал, что механическая полировка γ-глицина улучшает его пьезоэлектрические свойства, а это в свою очередь может привести к усилению чувствительности датчиков и эффективности устройств для сбора энергии. Усиление пьезоэлектрического эффекта зависит от ориентации прилагаемого давления: так, вдоль одной оси он увеличивается втрое, по перпендикулярной – впятеро."Понимание и управление процессами в кристаллах γ-глицина позволит сделать приборы для прямого обмена информации с импульсами нервной системы и мозга", – пояснил М.В.Силибин.В дальнейшем исследовательский коллектив из МИЭТ и МИРЭА планирует провести дополнительное изучение других механических или химических методов обработки γ-глицина и подобных материалов для оптимизации их пьезо- и сегнетоэлектрических свойств.МИЭТ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20230725/nauka-1885552159.html

https://ria.ru/20231005/nauka-1900157944.html

https://ria.ru/20230925/nauka-1897806245.html

россия

португалия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, наука, навигатор абитуриента, университетская наука, португалия, нидерланды, экология в россии, национальный исследовательский университет «миэт», рту мирэа