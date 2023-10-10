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В России изучили эффект от добавок торфа в бетон - РИА Новости, 10.10.2023
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Наука
 
09:00 10.10.2023 (обновлено: 09:19 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/nauka-1901526118.html
В России изучили эффект от добавок торфа в бетон
В России изучили эффект от добавок торфа в бетон - РИА Новости, 10.10.2023
В России изучили эффект от добавок торфа в бетон
Технологию получения торфяной добавки, улучшающей прочность и другие свойства бетона, создали ученые БФУ им. И. Канта. По их словам, новый компонент из... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:00
2023-10-10T09:19
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
балтийский федеральный университет
калининград
бетон
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Технологию получения торфяной добавки, улучшающей прочность и другие свойства бетона, создали ученые БФУ им. И. Канта. По их словам, новый компонент из регионального сырья ориентирован на применение в строительной 3D-печати. Результаты опубликованы в журнале Materials Today: Proceedings.Различные нетрадиционные добавки в бетон, по словам специалистов, позволяют не только снижать его себестоимость, но и заметно улучшать различные функциональные характеристики.Команда ученых Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) разработала новый компонент для бетона, состоящий из обработанного торфа из месторождения Калининградской области. По словам создателей, добавка ориентирована на использование в специализированных составах для строительных 3D-принтеров."Наша термомодифицированная добавка, полученная из низинного торфа из карьера Глушково, при содержании в 4–8% от массы смеси способствует формированию плотной структуры бетона, повышению его прочности на 15–30% и небольшому, порядка 2%, увеличению водоудерживающей способности", – рассказала профессор ОНК "Институт высоких технологий" БФУ Мария Дмитриева.Задача научной группы БФУ, по словам ученых, – исследовать различные способы обработки торфа для эффективного использования региональных сортов в местном строительстве.Для производства добавки торф высушивался, подвергался термообработке при температурах, обеспечивающих сохранность органических соединений, которые влияют на рост прочности бетона. Одновременно с обжигом производилось отделение торфяной смолы. Полученная добавка просеивалась и диспергировалась до достижения оптимального размера частиц, рассказали ученые."Торф содержит множество функциональных групп, включающих как органические, так и минеральные соединения, что позволяет использовать различные его сорта и режимы обработки для создания бетонов с нужными характеристиками. Идея использования торфа в бетоне была выдвинута нашими коллегами из Томского государственного архитектурно-строительного университета", – рассказала Дмитриева.В настоящее время научный коллектив продолжает исследование оптимальных условий изготовления, обеспечивающих стабильные свойства торфяных добавок, а также изучает эффекты от сочетания торфа с другими типами наполнителей для бетона.БФУ им. И. Канта — участник программы государственной поддержки университетов России "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20230914/nauka-1895789610.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, балтийский федеральный университет, калининград, бетон, калининградская область, экология в россии
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Балтийский федеральный университет, Калининград, Бетон, Калининградская область, Экология в России

В России изучили эффект от добавок торфа в бетон

© iStock.com / NordrodenБетонные блоки
Бетонные блоки - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© iStock.com / Nordroden
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Технологию получения торфяной добавки, улучшающей прочность и другие свойства бетона, создали ученые БФУ им. И. Канта. По их словам, новый компонент из регионального сырья ориентирован на применение в строительной 3D-печати. Результаты опубликованы в журнале Materials Today: Proceedings.
Различные нетрадиционные добавки в бетон, по словам специалистов, позволяют не только снижать его себестоимость, но и заметно улучшать различные функциональные характеристики.
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Команда ученых Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) разработала новый компонент для бетона, состоящий из обработанного торфа из месторождения Калининградской области. По словам создателей, добавка ориентирована на использование в специализированных составах для строительных 3D-принтеров.
«
"Наша термомодифицированная добавка, полученная из низинного торфа из карьера Глушково, при содержании в 4–8% от массы смеси способствует формированию плотной структуры бетона, повышению его прочности на 15–30% и небольшому, порядка 2%, увеличению водоудерживающей способности", – рассказала профессор ОНК "Институт высоких технологий" БФУ Мария Дмитриева.
Задача научной группы БФУ, по словам ученых, – исследовать различные способы обработки торфа для эффективного использования региональных сортов в местном строительстве.
Для производства добавки торф высушивался, подвергался термообработке при температурах, обеспечивающих сохранность органических соединений, которые влияют на рост прочности бетона. Одновременно с обжигом производилось отделение торфяной смолы. Полученная добавка просеивалась и диспергировалась до достижения оптимального размера частиц, рассказали ученые.
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"Торф содержит множество функциональных групп, включающих как органические, так и минеральные соединения, что позволяет использовать различные его сорта и режимы обработки для создания бетонов с нужными характеристиками. Идея использования торфа в бетоне была выдвинута нашими коллегами из Томского государственного архитектурно-строительного университета", – рассказала Дмитриева.
В настоящее время научный коллектив продолжает исследование оптимальных условий изготовления, обеспечивающих стабильные свойства торфяных добавок, а также изучает эффекты от сочетания торфа с другими типами наполнителей для бетона.
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БФУ им. И. Канта — участник программы государственной поддержки университетов России "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссияБалтийский федеральный университетКалининградБетонКалининградская областьЭкология в России
 
 
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