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Русские все видят. В США раскрыли, что случилось с советниками ВСУ из НАТО
Русские все видят. В США раскрыли, что случилось с советниками ВСУ из НАТО - РИА Новости, 10.10.2023
Русские все видят. В США раскрыли, что случилось с советниками ВСУ из НАТО
Российская армия ликвидировала инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией в зоне специальной военной операции, заявил... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:14
2023-10-10T15:14
2023-10-10T15:14
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российская армия ликвидировала инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией в зоне специальной военной операции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official."Москва постоянно следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения. Русские узнают обо всем, что будет сказано и сделано на Украине. Это означает, что они могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар. <…> Так произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 30 милях (48 километрах. — Прим. ред.) от фронта. Несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены артиллерийским ударом", — сказал офицер.По словам Макгрегора, невозможно пересечь границу Украины и не попасть в поле зрения российской разведки. При этом, как уточнил полковник, у Киева не получится обрушить такую систему наблюдения, поскольку она сложная и многоуровневая.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что британские советники ВСУ станут легальной целью для Вооруженных сил, будут безжалостно уничтожаться не как наемники, а именно как натовские специалисты.
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политика, украина, великобритания, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, дмитрий медведев, киев
Политика, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США, Дмитрий Медведев, Киев
Русские все видят. В США раскрыли, что случилось с советниками ВСУ из НАТО
Офицер Макгрегор: Россия уничтожила британских инструкторов ВСУ в зоне СВО