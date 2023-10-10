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Минобороны Израиля заявило о переходе к полноценному наступлению на Газу - РИА Новости, 10.10.2023
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20:32 10.10.2023 (обновлено: 21:22 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/nastuplenie-1901871015.html
Минобороны Израиля заявило о переходе к полноценному наступлению на Газу
Минобороны Израиля заявило о переходе к полноценному наступлению на Газу - РИА Новости, 10.10.2023
Минобороны Израиля заявило о переходе к полноценному наступлению на Газу
Израиль начал "полноценное наступление" на сектор Газа, заявил министр обороны страны Йоав Галлант, его слова приводит издание Times of Israel. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T20:32
2023-10-10T21:22
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
палестина
сша
биньямин нетаньяху
сергей лавров
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израиль начал "полноценное наступление" на сектор Газа, заявил министр обороны страны Йоав Галлант, его слова приводит издание Times of Israel.&quot;Я снял все ограничения, мы (восстановили. — Прим. ред.) контроль над районом и переходим к полномасштабному наступлению&quot;, — сказал он.Глава военного ведомства также пригрозил, что бойцы ХАМАС "пожалеют" о нападении. По его словам, сектор Газа никогда не будет прежним и "изменится на 180 градусов".Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
https://ria.ru/20231010/snaryady-1901863291.html
израиль
сектор газа
палестина
сша
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, сша, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, США, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН
Минобороны Израиля заявило о переходе к полноценному наступлению на Газу

Times of Israel: Минобороны Израиля заявило о начале полноценного наступления

© AP Photo / Fatima ShbairОбломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израиль начал "полноценное наступление" на сектор Газа, заявил министр обороны страны Йоав Галлант, его слова приводит издание Times of Israel.
«

"Я снял все ограничения, мы (восстановили. — Прим. ред.) контроль над районом и переходим к полномасштабному наступлению", — сказал он.

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Глава военного ведомства также пригрозил, что бойцы ХАМАС "пожалеют" о нападении. По его словам, сектор Газа никогда не будет прежним и "изменится на 180 градусов".

Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.

Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестинаСШАБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасООН
 
 
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