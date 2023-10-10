https://ria.ru/20231010/nastuplenie-1901871015.html

Минобороны Израиля заявило о переходе к полноценному наступлению на Газу

Минобороны Израиля заявило о переходе к полноценному наступлению на Газу - РИА Новости, 10.10.2023

Минобороны Израиля заявило о переходе к полноценному наступлению на Газу

Израиль начал "полноценное наступление" на сектор Газа, заявил министр обороны страны Йоав Галлант, его слова приводит издание Times of Israel. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T20:32

2023-10-10T20:32

2023-10-10T21:22

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

палестина

сша

биньямин нетаньяху

сергей лавров

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израиль начал "полноценное наступление" на сектор Газа, заявил министр обороны страны Йоав Галлант, его слова приводит издание Times of Israel."Я снял все ограничения, мы (восстановили. — Прим. ред.) контроль над районом и переходим к полномасштабному наступлению", — сказал он.Глава военного ведомства также пригрозил, что бойцы ХАМАС "пожалеют" о нападении. По его словам, сектор Газа никогда не будет прежним и "изменится на 180 градусов".Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.

https://ria.ru/20231010/snaryady-1901863291.html

израиль

сектор газа

палестина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, сша, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон